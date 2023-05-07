17 комментариев

Лео Месси вернулся к тренировкам на базе «ПСЖ» после его громкой поездки в Саудовскую Аравию.

Аргентинец успел извиниться перед клубом, но хоть скандал и немного улегся, трудно представить, что нападающий останется в столице Франции. Лионеля хочет вернуть «Барселона», игроком также интересуется саудовский «Аль-Хилаль».

При этом Месси еще не решил, где продолжит свою карьеру, сперва он хочет стать чемпионом Франции. Об этом в своих соцсетях сообщил Фабрицио Романо:

«Лео Месси хочет выиграть Лигу 1, а затем рассмотреть имеющиеся варианты. Пока решение не принято.

Предложение от «Аль-Хилаля» в размере 400 млн евро за сезон поступило к Месси еще в апреле, но пока у клуба и игрока нет никаких договоренностей.

«Барселона» продолжает упорно работать над трансфером Лионеля, хотя осуществить переход будет нелегко из-за финансового фэйр-плей».

Романо добавляет, что «Барселона» остается приоритетом Месси, даже если вероятность его возвращения составляет один процент.

От трансфера Лео будет зависеть будущее Рафиньи. По информации инсайдера, «блауграна» не хочет расставаться с полузащитником, но клуб осознает, что может заработать на его продаже. Если «Барсе» не удастся подписать аргентинца, то ситуация с Рафиньей изменится.

Нам остается ждать, когда «ПСЖ» станет чемпионом Франции. Тогда Лео сможет подумать о своем будущем, а заодно успокоить своих поклонников.