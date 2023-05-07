Гаспачо
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У Месси осталась одна цель на сезон. Лишь после ее достижения Лео определится со своим будущем

Фабрицио Романо
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Лео Месси вернулся к тренировкам на базе «ПСЖ» после его громкой поездки в Саудовскую Аравию.

Аргентинец успел извиниться перед клубом, но хоть скандал и немного улегся, трудно представить, что нападающий останется в столице Франции. Лионеля хочет вернуть «Барселона», игроком также интересуется саудовский «Аль-Хилаль».

При этом Месси еще не решил, где продолжит свою карьеру, сперва он хочет стать чемпионом Франции. Об этом в своих соцсетях сообщил Фабрицио Романо:

«Лео Месси хочет выиграть Лигу 1, а затем рассмотреть имеющиеся варианты. Пока решение не принято.

Предложение от «Аль-Хилаля» в размере 400 млн евро за сезон поступило к Месси еще в апреле, но пока у клуба и игрока нет никаких договоренностей.

«Барселона» продолжает упорно работать над трансфером Лионеля, хотя осуществить переход будет нелегко из-за финансового фэйр-плей».

Романо добавляет, что «Барселона» остается приоритетом Месси, даже если вероятность его возвращения составляет один процент.

От трансфера Лео будет зависеть будущее Рафиньи. По информации инсайдера, «блауграна» не хочет расставаться с полузащитником, но клуб осознает, что может заработать на его продаже. Если «Барсе» не удастся подписать аргентинца, то ситуация с Рафиньей изменится.

Нам остается ждать, когда «ПСЖ» станет чемпионом Франции. Тогда Лео сможет подумать о своем будущем, а заодно успокоить своих поклонников.

17 комментариев

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прощай Роналду
Продайте Рафа Торреса и Фати купив Холланда и Мбаппе 💪🏻😎
+4
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Umidcan Nurcan
Ответ прощай Роналду
Продайте Рафа Торреса и Фати купив Холланда и Мбаппе 💪🏻😎
Ахахаха, ну ты меня расмешнил, расмешнул, расмешнел....
+4
-1
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Игорь Климов
Никуда Лео Месси пока не уйдёт из топ-5 Европы.
+5
-4
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Игорь Климов
Ответ Vlad
Возможно. Но согласитесь, в Барсу ему лучше возвращаться надо в качестве функционера, как футболист он уже расстроит все планы Хави.
У меня нет ответа, что лучше для Лео Месси, и для Барселоны.
+1
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Игорь Климов
Никуда Лео Месси пока не уйдёт из топ-5 Европы.
Он тебе сказал?
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Игорь Климов
Это понятно любому вменяемому человеку.
Потрезвей
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alberto-m
Ответ прощай Роналду
Продайте Рафа Торреса и Фати купив Холланда и Мбаппе 💪🏻😎
🤣🤣🤣🤣
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alberto-m
Ответ прощай Роналду
Продайте Рафа Торреса и Фати купив Холланда и Мбаппе 💪🏻😎
А кого ещё взять на сдачу ??
Ты же понимаешь, что Торрес и фати, на двоих стоят, как минимум 1 млрд.
А кто такие Холланд и мбаппе, максимум оба вместе 120 ,причем баксов🤣🤣
0
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прощай Роналду
Ответ alberto-m
А кого ещё взять на сдачу ?? Ты же понимаешь, что Торрес и фати, на двоих стоят, как минимум 1 млрд. А кто такие Холланд и мбаппе, максимум оба вместе 120 ,причем баксов🤣🤣
Сдачу отдадим Ламин Ямалу и самое интересное при трио Ламин Холланд Мбаппе первый и единственный возьмёт 5 ЗМ)))
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прощай Роналду
Ответ alberto-m
🤣🤣🤣🤣
Здорова! ✊🏻😁
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alberto-m
Ответ прощай Роналду
Здорова! ✊🏻😁
Привет.🍻
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alberto-m
Ответ прощай Роналду
Сдачу отдадим Ламин Ямалу и самое интересное при трио Ламин Холланд Мбаппе первый и единственный возьмёт 5 ЗМ)))
7🤣🤣🤣
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прощай Роналду
Ответ alberto-m
7🤣🤣🤣
8й так и быть даст разыграть щенкам Холланду и Мбаппе где выиграет Араухо 🤣
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alberto-m
Ответ прощай Роналду
8й так и быть даст разыграть щенкам Холланду и Мбаппе где выиграет Араухо 🤣
🤣🤣🤣🤣
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