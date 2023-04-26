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Автор 4 голов в ворота «Реала» Валентин Кастельянос - фанат Хави и, возможно, болельщик «Барселоны»🔥🔥🔥

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Его голы могут принести Каталонии титул.

Он забил «Реалу» четыре мяча за час. Кто такой Валентин Кастельянос? - Астериск - Блоги - Sports.ru

«Реал» пропустил четыре мяча от одного игрока в Ла Лиге впервые за 76 лет. Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос оформил покер в матче с мадридским клубом в 31-м туре чемпионата Испании – матч завершился победой «Жироны» 4:2.

Это первый покер в ворота «Реала» в рамках Примеры с 1947 года, когда пять голов мадридцам забил Эстебан Эчаваррия.

Нападающий «Жироны» является большим поклонником главного тренера «Барсы» Хави Эрнандеса, и доказательством этого является то, что сам Кастельянос опубликовал фото, себя 17-летнего с тогда уже бывшим футболистом «Барсы».

Теперь голы Валентина могут принести команде Хави титул чемпионов Испании.

1 комментарий

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Pedri
Ждём тебе в Барселону как форвард!!!
+5
0
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