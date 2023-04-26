Его голы могут принести Каталонии титул.

«Реал» пропустил четыре мяча от одного игрока в Ла Лиге впервые за 76 лет. Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос оформил покер в матче с мадридским клубом в 31-м туре чемпионата Испании – матч завершился победой «Жироны» 4:2.

Это первый покер в ворота «Реала» в рамках Примеры с 1947 года, когда пять голов мадридцам забил Эстебан Эчаваррия.

Нападающий «Жироны» является большим поклонником главного тренера «Барсы» Хави Эрнандеса, и доказательством этого является то, что сам Кастельянос опубликовал фото, себя 17-летнего с тогда уже бывшим футболистом «Барсы».

Теперь голы Валентина могут принести команде Хави титул чемпионов Испании.