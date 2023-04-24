Победа над «Юве» - вишенка на торте.

Потрясающая развязка центрального матча 31-го тура Серии А гарантировала Неаполю бессонную ночь.

С фанатами все понятно, но как же зажигали футболисты «Наполи»! Похоже, что даже хладнокровный Лучано Спалетти понимает, что скудетто уже в кармане.

Смотрите сами.

Футболисты не ожидали такой атмосферы в городе, поэтому никаких празднеств не было запланировано.

Кварацхелия, Замбо-Ангисса, Лосано и Осимхен не смогли игнорировать происходящее и забрались на крышу клубного автобуса.

Что уж говорить. Просто смотрите на Осимхена.

А так выглядела раздевалка «Наполи» после победы над «Юве». Где вообще Спалетти?

Ну и кто после этого скажет, что Неаполь не заслужил чемпионство?

Напомним, что после победы над «Ювентусом» подопечные Спалетти оторвались на 17 очков от второго места, которое занимает «Лацио».

«Наполи» может стать чемпионом уже в следующем туре.