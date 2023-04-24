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🔥🔥🔥 Безумие в Неаполе! Город отмечает неизбежное чемпионство. Лосано, Хвича и Ангисса забрались на крышу автобуса. Осимхен сошел с ума от счастья

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Победа над «Юве» - вишенка на торте.

Потрясающая развязка центрального матча 31-го тура Серии А гарантировала Неаполю бессонную ночь.

С фанатами все понятно, но как же зажигали футболисты «Наполи»! Похоже, что даже хладнокровный Лучано Спалетти понимает, что скудетто уже в кармане.

Смотрите сами.

Футболисты не ожидали такой атмосферы в городе, поэтому никаких празднеств не было запланировано.

Кварацхелия, Замбо-Ангисса, Лосано и Осимхен не смогли игнорировать происходящее и забрались на крышу клубного автобуса.

Что уж говорить. Просто смотрите на Осимхена.

А так выглядела раздевалка «Наполи» после победы над «Юве». Где вообще Спалетти?

Ну и кто после этого скажет, что Неаполь не заслужил чемпионство?

Напомним, что после победы над «Ювентусом» подопечные Спалетти оторвались на 17 очков от второго места, которое занимает «Лацио».

«Наполи» может стать чемпионом уже в следующем туре.

5 комментариев

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Altim
Я не понял. а они не могли 1 тур подождать что ли?
+8
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Megador17
Ответ Altim
Я не понял. а они не могли 1 тур подождать что ли?
33 года ждут. Их можно понять. Это эмоциональный юг. Можно только поаплодировать 👏👏👏
+5
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RashNomadKazakh
Как говорят у нас, "Счастье любит тишину". Надеюсь не будет Эпик Фэйла! Жаль что влетели Милану. Финал ЛЧ был бы совсем сказкой!
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Darren&K
Молодцы красавцы так долго этого ждали. Человеку родившийся в год последнего скудетто 33 года. Так что никто младше не видел скудетто, и они сами тоже. Первокласснику тогда сегодня 40 лет!! Горячий Неаполь празднует как нигде наверное, разве что Миланские сравнятся в прошлом сезоне. И кто то говорит что после такого наступит распродажа? Бред, наоборот усилятся будут, надо титул защитить и пошуметь в ЛЧ
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