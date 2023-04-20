20 апреля в возрасте 82 лет из жизни ушел легендарный испанский полузащитник Хосеп Фусте. Об этом сообщила «Барселона» в своих соцсетях:

«Скончался Хосеп Мария Фусте, который провел 406 матчей и забил 117 голов за «Барсу» в период с 1962 по 1972 год. Болельщики «Барсы» во всем мире всегда будут тебя помнить. Покойся с миром».

На официальном сайте «Реала» появилось сообщение о кончине легенды «блауграны». «Мадриду» удалось подобрать нужные слова в момент, когда отношения между испанскими грандами трещат по швам:

«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и Совет директоров глубоко опечалены смертью Хосепа Марии Фусте, легенды «Барселоны» и испанского футбола. Фусте был членом сборной Испании, выигравшей Евро-1964.

Мадридский «Реал» хотел бы выразить свои соболезнования и привязанность всем его родственникам, товарищам по команде, клубам и всем близким.

Хосеп Мария Фусте скончался в возрасте 82 лет. Да упокоится он с миром».

Здорово, что в столь скорбный момент для испанского футбола «Реал» и «Барселона» забыли о разногласиях.