Гаспачо
Блог

Мультфильм о проблемах «Баварии» поднимет вам настроение. Поняли главную отсылку?

Клубы Клубы
Садьо Мане Садьо Мане
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Бавария Бавария
Лерой Сане Лерой Сане
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Томас Тухель Томас Тухель
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
Оливер Кан Оливер Кан
Футбол Футбол

«Бавария» не справилась с «Сити» в 1/4 ЛЧ – 1:1 в ответной встрече и 1-4 по сумме двух. Справедливо отметить, что в «Баварии» хватало проблем: внезапная смена главного тренера, внутренние конфликты и не очень опытные игроки для высоких стадий ЛЧ (да, речь про Упомекано).

BR подготовил очередной мультфильм, где собрал моменты мюнхенцев в плей-офф ЛЧ-2022/23.

Распознали отсылку со скейтбордом? Если нет – объясняем, с ней смотреть будет интереснее.

На одну из первых тренировок в «Баварии» Юлиан Нагельсманн прикатил на лонгборде – фото мгновенно завирусилось, а немец подкрепил статус молодого тренера-новатора.

Bayern & Germany on Twitter: "Julian Nagelsmann arriving in training today [📸 fcb] https://t.co/1uJ8Cu0H2C" / Twitter

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Murder Weapon
😂
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr Azimof
Смешно)) в каждой шутке, есть доля шутки))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Такую Баварию в следующем сезоне ЛЧ ждёт неудача.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурад Гамзаев
Поржал в голос))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rojo Crio
Одно только тупо, на лонгборде в рампе не катаются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pink Floyd1276
Прикольно, очень смешно - и Скейт-парк (площадка) в виде кубка тоже откат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Новиков
Ждём версии от 442oons!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий