7 комментариев

«Бавария» не справилась с «Сити» в 1/4 ЛЧ – 1:1 в ответной встрече и 1-4 по сумме двух. Справедливо отметить, что в «Баварии» хватало проблем: внезапная смена главного тренера, внутренние конфликты и не очень опытные игроки для высоких стадий ЛЧ (да, речь про Упомекано).

BR подготовил очередной мультфильм, где собрал моменты мюнхенцев в плей-офф ЛЧ-2022/23.

Распознали отсылку со скейтбордом? Если нет – объясняем, с ней смотреть будет интереснее.

На одну из первых тренировок в «Баварии» Юлиан Нагельсманн прикатил на лонгборде – фото мгновенно завирусилось, а немец подкрепил статус молодого тренера-новатора.