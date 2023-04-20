10 комментариев

Чемпионат мира в Катаре давно прошел, но выдался настолько ярким, что некоторые матчи забыть очень сложно. Один из таких – очень эмоциональная заруба между Аргентиной и Нидерландами.

Вы же помните гол Молины? Науэль пробежался по флангу, сместился в центр и разыграл комибанцию с Месси – а потом открылся в полуфланге и получил от Лео тончайшую передачу.

«На тактическом занятии перед матчем с Нидерландами Скалони снова и снова повторял: «Мы должны сделать разницу с фланга Науэля». Мы разыгрывали комбинацию на тренировке, и Лео делал передачи как никогда раньше.

В какой-то момент тренировки мы оказались рядом, и Лео сказал мне: «Завтра мы забьем гол из этой зоны», – и ушел. В день матча они Месси и Скалони продолжали говорить мне: «Мы собираемся забить со стороны Науэля, мы собираемся забить отсюда», а я думал: «Черт возьми, это уже сегодня».