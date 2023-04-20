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«Месси сказал на тренировке: «Завтра забьем из этой зоны». И ушел». Молина объяснил, как Скалони и Месси взламывали Нидерланды

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Чемпионат мира в Катаре давно прошел, но выдался настолько ярким, что некоторые матчи забыть очень сложно. Один из таких – очень эмоциональная заруба между Аргентиной и Нидерландами.

Вы же помните гол Молины? Науэль пробежался по флангу, сместился в центр и разыграл комибанцию с Месси – а потом открылся в полуфланге и получил от Лео тончайшую передачу.

«На тактическом занятии перед матчем с Нидерландами Скалони снова и снова повторял: «Мы должны сделать разницу с фланга Науэля». Мы разыгрывали комбинацию на тренировке, и Лео делал передачи как никогда раньше.

В какой-то момент тренировки мы оказались рядом, и Лео сказал мне: «Завтра мы забьем гол из этой зоны», – и ушел. В день матча они Месси и Скалони продолжали говорить мне: «Мы собираемся забить со стороны Науэля, мы собираемся забить отсюда», а я думал: «Черт возьми, это уже сегодня».

10 комментариев

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VERBLYUD
Один из лучших ассистов в карьере Лео!
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Игорь Климов
Лео Месси ещё и величайший ассистент в современном футболе.
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Hella black
Голландцы афуели от увиденного )) такую конфетку выкатил Лёня
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Гульнара Ахауова
Месси гений футбола, величайший игрок мира
+6
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Andrey Razumenko
Шава похожий пас отдал в фонде финале Кубка УЕФА на Денисова)
+3
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Радость Ди Мария
Красиво получилось чо уж - не глядя между ног защу на голевой выход.
+1
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Messi GOAT
Величайший в Истории!
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Игорь Климов
Ответ f8nnk2mvmr
Харэ уже под каждым постом Месси облизывать
Чьих будешь?
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