Самый опасный момент «Баварии» в матче с «Сити»: Мане заменяет на поле Сане – после первого матча игроки подрались👊🏻👊🏻👊🏻
В этот раз все мирно.
После первого матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.
Как утверждает журналист Brut Папа Махмуд Гуйе, Лерой назвал Мане черным дерьмом. После этого между футболистами «Баварии» и завязалась потасовка.
По информации Bild, за это сенегальца оштрафовали на 350 тысяч евро. Это крупнейший штраф в истории мюнхенцев. Например, Франк Рибери заплатил 50 тысяч евро в 2012 году за потасовку с Арьеном Роббеном.
В ответном же матче игрокам не довелось вместе сыграть на поле – во втором тайме Садьо вышел вместо Сане.
Выглядит все так, будто конфликт исчерпан.
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