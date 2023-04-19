В этот раз все мирно.

После первого матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Как утверждает журналист Brut Папа Махмуд Гуйе, Лерой назвал Мане черным дерьмом. После этого между футболистами «Баварии» и завязалась потасовка.

По информации Bild, за это сенегальца оштрафовали на 350 тысяч евро. Это крупнейший штраф в истории мюнхенцев. Например, Франк Рибери заплатил 50 тысяч евро в 2012 году за потасовку с Арьеном Роббеном.

В ответном же матче игрокам не довелось вместе сыграть на поле – во втором тайме Садьо вышел вместо Сане.

Выглядит все так, будто конфликт исчерпан.