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Самый опасный момент «Баварии» в матче с «Сити»: Мане заменяет на поле Сане – после первого матча игроки подрались👊🏻👊🏻👊🏻

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В этот раз все мирно.

После первого матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Как утверждает журналист Brut Папа Махмуд Гуйе, Лерой назвал Мане черным дерьмом. После этого между футболистами «Баварии» и завязалась потасовка.

По информации Bild, за это сенегальца оштрафовали на 350 тысяч евро. Это крупнейший штраф в истории мюнхенцев. Например, Франк Рибери заплатил 50 тысяч евро в 2012 году за потасовку с Арьеном Роббеном.

В ответном же матче игрокам не довелось вместе сыграть на поле – во втором тайме Садьо вышел вместо Сане.

Выглядит все так, будто конфликт исчерпан.

1 комментарий

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Мердан Атаджанов
Ну Мане поднял обе руки для приветсвия, а Сане протянул одну руку как бы нехотя
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