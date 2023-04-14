Клуб провел памятные мероприятия на базе.

Сегодня день, когда футбольные клубы оставляют в стороне соперничество, чтобы почтить память 97 болельщиков «Ливерпуля», погибших в результате катастрофы на «Хилсборо».

Клубы АПЛ, более низших дивизионов и Европы, включая злейших соперников мерсисайдцев, отдают дань памяти тем, кто погиб во время полуфинала Кубка Англии 15 апреля 1989 года. С того дня прошло 34 года.

Игроки первой команды почтили память погибших у мемориальной доски, установленной на клубной базе, минутой молчания.

«Сегодня и всегда наши мысли с «Ливерпулем» и каждым, кого затронула эта трагедия на «Хилсборо».

«Поддерживаем «Ливерпуль» в почтении памяти 97 жертв «Хилсборо». YNWA»

«Некоторые вещи больше, чем футбол»

«Наши мысли с «Ливерпулем» и семьями, которые пострадали от трагедии на «Хилсборо». Никогда не забудем»

«Никогда не забудем. YNWA»

«Сегодня мы приспустили флаги на «Вилла Парк» в честь дани памяти 97 погибших на «Хилсборо».

«Всегда будем помнишь жертв этой трагедии. Марку Силва, Том Кэрни и Тим Рим этим вечером отдали дань памяти»

«Сегодня наши мысли с друзьями из «Ливерпуля». YNWA»