Гаспачо
Блог

Кафу и Джеррард выбирали между звездами прошлого, настоящего и будущего. Оба проигнорировали Роналдо

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Педри Педри
Роналдо Роналдо
Кафу Кафу
Роналдиньо Роналдиньо
Футбол Футбол

Кафу и Стивен Джеррард приняли участие в челлендже, где нужно выбрать одного из двух футболистов.

Роналдо или Роналдиньо?

Кафу: Роналдиньо.

Джеррард: Роналдиньо.

Салах или Винисиус?

Кафу: Салах.

Джеррард: Салах.

Беллингем или Педри?

Кафу: Педри.

Джеррард: Беллингем.

Бензема или Левандовски?

Кафу: Левандовски.

Джеррард: Бензема.

Де Брюйне или Модрич?

Кафу: остался на месте.

Джеррард: Модрич.

Многих может удивить выбор обоих легенд в пользу Роналдиньо, а не Роналдо – но есть предположение.

Челлендж проводит Turkish Airlines – ее логотип и плажка красуются справа на протяжении всего видео. Компания собрала Джеррарда, Кафу и Роналдиньо вместе – для съёмок фильма «Преследуй мяч». Поэтому возможно, в челлендже ребята выбрали Ронни из вежливости.

А кому бы отдали голос вы?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Роналдо до травм настоящий эталон ЦН, и даже после травм ровня многим топарям из современного футбола. Но Роналдиньо просто не сравним ни с одним футболистом
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Lord Baium
Моими любимыми игроками навсегда останутся Зидан и Роналдиньо, так как именно благодаря им я влюбился в футбол. Роналдиньо – человек, который реально любил футбол и проливал слезы, когда другие "убивали" эту игру. Он настоящий кудесник на поле, когда у него мяч. Зидан – идеальный футболист, который может абсолютно все. Но Роналдо все-таки тоже был монструозен в нападении. Это лучший нападающий последние полвека по моему мнению, хоть и не обвешан наградами, как Месси и Роналду.
Ну, конечно Зидан далеко не идеальный футболист, но это был очень высокого уровня игрок!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Кафу шарит
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Сила, скорость, футбольная магия - это всё волшебник-Роналдиньо! 🇧🇷
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
Моими любимыми игроками навсегда останутся Зидан и Роналдиньо, так как именно благодаря им я влюбился в футбол.
Роналдиньо – человек, который реально любил футбол и проливал слезы, когда другие "убивали" эту игру. Он настоящий кудесник на поле, когда у него мяч.
Зидан – идеальный футболист, который может абсолютно все.

Но Роналдо все-таки тоже был монструозен в нападении. Это лучший нападающий последние полвека по моему мнению, хоть и не обвешан наградами, как Месси и Роналду.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий