Кафу и Джеррард выбирали между звездами прошлого, настоящего и будущего. Оба проигнорировали Роналдо
Кафу и Стивен Джеррард приняли участие в челлендже, где нужно выбрать одного из двух футболистов.
Роналдо или Роналдиньо?
Кафу: Роналдиньо.
Джеррард: Роналдиньо.
Салах или Винисиус?
Кафу: Салах.
Джеррард: Салах.
Беллингем или Педри?
Кафу: Педри.
Джеррард: Беллингем.
Бензема или Левандовски?
Кафу: Левандовски.
Джеррард: Бензема.
Де Брюйне или Модрич?
Кафу: остался на месте.
Джеррард: Модрич.
Многих может удивить выбор обоих легенд в пользу Роналдиньо, а не Роналдо – но есть предположение.
Челлендж проводит Turkish Airlines – ее логотип и плажка красуются справа на протяжении всего видео. Компания собрала Джеррарда, Кафу и Роналдиньо вместе – для съёмок фильма «Преследуй мяч». Поэтому возможно, в челлендже ребята выбрали Ронни из вежливости.
А кому бы отдали голос вы?
Роналдиньо – человек, который реально любил футбол и проливал слезы, когда другие "убивали" эту игру. Он настоящий кудесник на поле, когда у него мяч.
Зидан – идеальный футболист, который может абсолютно все.
Но Роналдо все-таки тоже был монструозен в нападении. Это лучший нападающий последние полвека по моему мнению, хоть и не обвешан наградами, как Месси и Роналду.