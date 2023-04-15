Кафу и Стивен Джеррард приняли участие в челлендже, где нужно выбрать одного из двух футболистов.

Роналдо или Роналдиньо?

Кафу: Роналдиньо.

Джеррард: Роналдиньо.

Салах или Винисиус?

Кафу: Салах.

Джеррард: Салах.

Беллингем или Педри?

Кафу: Педри.

Джеррард: Беллингем.

Бензема или Левандовски?

Кафу: Левандовски.

Джеррард: Бензема.

Де Брюйне или Модрич?

Кафу: остался на месте.

Джеррард: Модрич.

Многих может удивить выбор обоих легенд в пользу Роналдиньо, а не Роналдо – но есть предположение.

Челлендж проводит Turkish Airlines – ее логотип и плажка красуются справа на протяжении всего видео. Компания собрала Джеррарда, Кафу и Роналдиньо вместе – для съёмок фильма «Преследуй мяч». Поэтому возможно, в челлендже ребята выбрали Ронни из вежливости.

А кому бы отдали голос вы?