💖💖 «Как быстро они растут. С днем рождения!». Джорджина Родригес и Антонелла Рокуццо дружески переписывались еще в 2020 году
Криштиану пылил за «Ювентус», а Месси еще играл за «Барсу».
В 2020 году Месси и Роналду серьезно соперничали в Лиге Чемпионов, и казалось, что напряжение на пределе. Но это лишь на поле.
Фанаты обнаружили милую переписку вторых половинок футболистов под постом в честь дня рождения Тиаго Месси.
2 ноября 2020 года Антонелла Роккуццо выложила милый пост с поздравлением сына:
«С днем рождения, Тиаго. У меня нет слов, чтобы описать тебе все, что ты для нас значишь. Всегда с улыбкой и твоим заразительным спокойствием. Мы любим тебя, а я буду продолжать целовать, даже если тебе это не нравится».
Джорджина Родригес не могла не поздравить маленького Месси:
«Как быстро они растут. С днем рождения!».
Антонелла ответила девушке Криштиану двумя сердечками.
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