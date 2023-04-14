Криштиану пылил за «Ювентус», а Месси еще играл за «Барсу».

В 2020 году Месси и Роналду серьезно соперничали в Лиге Чемпионов, и казалось, что напряжение на пределе. Но это лишь на поле.

Фанаты обнаружили милую переписку вторых половинок футболистов под постом в честь дня рождения Тиаго Месси.

2 ноября 2020 года Антонелла Роккуццо выложила милый пост с поздравлением сына:

«С днем рождения, Тиаго. У меня нет слов, чтобы описать тебе все, что ты для нас значишь. Всегда с улыбкой и твоим заразительным спокойствием. Мы любим тебя, а я буду продолжать целовать, даже если тебе это не нравится».

Джорджина Родригес не могла не поздравить маленького Месси:

«Как быстро они растут. С днем рождения!».

Антонелла ответила девушке Криштиану двумя сердечками.