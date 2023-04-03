16 комментариев

Гаспачо
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Откровения экс-коллеги Джорджины. Родригес всю жизнь стремилась к богатой жизни, а с Роналду познакомилась не в магазине

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Джорджина Родригес
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

«Она всегда была такой».

Джорджина Родригес, партнерша Криштиану Роналду, должна быть очень довольна премьерой второго сезона сериала о ней на Netflix.

Сериал «Я — Джорджина» рассказывает о Родригес как о модели и бизнес-леди, но при этом большая часть повествования посвящена их с Роналду семейной жизни и отношениям. После того, как состоялся релиз второго сезона, один человек заявил, что девушка иногда лукавит, говоря о своем прошлом.

Этим человеком оказался Пабло Боне — ее бывший коллега из магазина Gucci, где, как говорила аргентинка, она и познакомилась с португальской звездой футбола. Боне записал несколько видео в тикток, где поделился воспоминаниями о девушке Криштиану Роналду:

«Она всегда была такой, даже если у нее не было денег, у нее всегда был этот флер превосходства и высокомерия. Она стремилась в общество, где есть большие деньги, несмотря на то, что жила в бедной, очень дешевой квартире. Она всегда хотела двигаться вперед, расти… И когда она встретила Криштиану, у нее появилась возможность стать звездой».

Боне также заявил, что Джорджина неточно описала ее знакомство с Роналду:

«Я работал с Джорджиной Родригес в Gucci примерно за два месяца до того, как она стала знаменитостью. Мы встречались несколько раз, она работала в женском отделе, а я в мужском.

Я уже несколько раз видел Криштиану в магазине до того, как они встретились. Джорджина рассказывала, что она познакомилась с Криштиану, когда он стоял возле магазина Gucci с друзьями и сыном, а она просто вышла за дверь и столкнулась с ним, но это было не так.

Когда Криштиану вошел в магазин Gucci, мы все повернулись, чтобы посмотреть на него, потому что он очень высокий парень. Только менеджеры обслуживают таких клиентов. Они не разговаривали в тот день, но через несколько недель увидели друг друга на вечеринке, где они узнали друг друга немного лучше».

 

16 комментариев

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Greatest Of All Time
Ответ Тюменский медвежонок
вот ты 24 на 7 написываешь однотипные комментарии, то есть если в новости упоминается фамилия Месси в любом ключе, ты обязательно самый первый прибегаешь и пишешь "Месси самый лучший, люблю целую", если в новости фигурирует фамилия Роналду, ты самый первый прибегаешь и пишешь "геливый, не люблю, не целую", внимание вопрос: скажи честно, сколько раз ты на дню передергиваешь на аргентинца?
Я думаю столько сколько ты на рюналду. Угадал???)))
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Санитар-волк
Ну, в общем, семейка не впечатляет.
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distress of ignorance
Ответ Lifar Skladchikov
Единственное, что в этой новости интересное: Климов тут как тут. Климов + Роналду =
Климов любит Роналду больше, чем Джорджина
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Lifar Skladchikov
Единственное, что в этой новости интересное: Климов тут как тут. Климов + Роналду =
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Тюменский медвежонок
Ответ Игорь Климов
И так давно всем стало понятно, что эта Джорджина находится на контракте - в роли девушки для прикрытия.
вот ты 24 на 7 написываешь однотипные комментарии, то есть если в новости упоминается фамилия Месси в любом ключе, ты обязательно самый первый прибегаешь и пишешь "Месси самый лучший, люблю целую", если в новости фигурирует фамилия Роналду, ты самый первый прибегаешь и пишешь "геливый, не люблю, не целую", внимание вопрос: скажи честно, сколько раз ты на дню передергиваешь на аргентинца?
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Greatest Of All Time
Ну так она по контракту и по контракту лапшу вешает в СМИ.
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Alisher Buranov
Мы встречались несколько раз. О чём это он? В смысле встречались? А ну-ка с этого места по подробнее.....
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batterbin
Вылез очередной ноунейм, желающий на имени КриРо заработать себе немного внимания. Всем плевать, как они познакомились! Если они счастливы - всех все должно устраивать. Ну, кроме Игореши Климова. Он из дурдома не вылезает. Странно, что у него там интернет с телефоном есть...
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batterbin
Ответ Игорь Климов
И так давно всем стало понятно, что эта Джорджина находится на контракте - в роли девушки для прикрытия.
На счёт тебя, кстати, весь спорц догадывается. Таких латентных ещё поискать!
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на войне как на войне
Очередной идиот решил прославиться
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Decard Show
Автор вместе этого ты мог бы опубликовать пост о шедеврального гола Португальца7 в ворота Юве! Ведь сегодня исполнилось 5 лет самого гениального гола в истории ЛЧ!

В мире без наглости нет шедевров!
Произведении Чингиза Айтматова,Вивальди, Моцарта, Соотворение Адама ( Микаланджело), фильм Реквием По Мечте от Даррена Аронофски и тот самый гол Португальца7 это шедевры на все времена!
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Предан Мадриду!!!
хотел увидеть попу с близкого расстояния и увеличил, и как спецом дошел до шоколадного глаза ))
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Александр Опёнышев
Я не знаю кто тут считал иначе, но это настолько очевидно, что по-другому у криша и быть не может, два сапога пара
о какой-то там влюбленности, романтике, речи и быть не может, но это в принципе уже норма, провинциалка с звездными амбициями, плюс выглядит рил как модель и понимает, что это её сильнейшая сторона
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garp
не знаю что и сказать((
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Роман
"Гаспачо", может о футболе начнёте что-нибудь постить.
Вы скоро желтую прессу и Малахова перепрыгните.
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Игорь Климов
И так давно всем стало понятно, что эта Джорджина находится на контракте - в роли девушки для прикрытия.
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