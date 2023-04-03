16 комментариев

«Она всегда была такой».

Джорджина Родригес, партнерша Криштиану Роналду, должна быть очень довольна премьерой второго сезона сериала о ней на Netflix.

Сериал «Я — Джорджина» рассказывает о Родригес как о модели и бизнес-леди, но при этом большая часть повествования посвящена их с Роналду семейной жизни и отношениям. После того, как состоялся релиз второго сезона, один человек заявил, что девушка иногда лукавит, говоря о своем прошлом.

Этим человеком оказался Пабло Боне — ее бывший коллега из магазина Gucci, где, как говорила аргентинка, она и познакомилась с португальской звездой футбола. Боне записал несколько видео в тикток, где поделился воспоминаниями о девушке Криштиану Роналду:

«Она всегда была такой, даже если у нее не было денег, у нее всегда был этот флер превосходства и высокомерия. Она стремилась в общество, где есть большие деньги, несмотря на то, что жила в бедной, очень дешевой квартире. Она всегда хотела двигаться вперед, расти… И когда она встретила Криштиану, у нее появилась возможность стать звездой».

Боне также заявил, что Джорджина неточно описала ее знакомство с Роналду:

«Я работал с Джорджиной Родригес в Gucci примерно за два месяца до того, как она стала знаменитостью. Мы встречались несколько раз, она работала в женском отделе, а я в мужском.

Я уже несколько раз видел Криштиану в магазине до того, как они встретились. Джорджина рассказывала, что она познакомилась с Криштиану, когда он стоял возле магазина Gucci с друзьями и сыном, а она просто вышла за дверь и столкнулась с ним, но это было не так.

Когда Криштиану вошел в магазин Gucci, мы все повернулись, чтобы посмотреть на него, потому что он очень высокий парень. Только менеджеры обслуживают таких клиентов. Они не разговаривали в тот день, но через несколько недель увидели друг друга на вечеринке, где они узнали друг друга немного лучше».