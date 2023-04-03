11 комментариев

Высказался в своем стиле.

В отношении «Ювентуса» и «Барселоны» − двух клубов, которые стоят у истоков создания Суперлиги, сейчас возникли проблемы. В отношении бьянконери открыли два дела − об искусственном приросте капитала и дело Призма (маневры с зарплатной ведомостью и другими финансовыми документами), а каталонцы отбиваются от «дела Негрейры». По словам президента УЕФА Александера Чеферина, в скором времени проблемы могут возникнуть и у «Мадрида».

«Должен подчеркнуть, что среди трех клубов, которые хотят «спасти футбол», один находится под уголовном преследованием за фальсификацию финансовой отчетности, а еще один находится под следствием за выплату вознаграждений членам арбитражной организации. Посмотрим, совершил ли нарушения третий», − сказал Чеферин в интервью изданию Ekipa.

«Уход Аньелли? Я бы не назвал это удовлетворением, мне не нужно чувствовать что-то подобное. Конечно, я знаю гораздо больше информации, чем обычный фанат. История «Ювентуса» должна была закончиться так, потому что все было не так. У меня нет эмоциональных отношений с Аньелли, но я хотел бы подчеркнуть, что я по-прежнему уважаю «Ювентус» как клуб. То же самое касается «Мадрида» и «Барселоны».

Александер Чеферин − крестный отец дочери Андреа Аньелли. В прошлом их связывали дружеские отношения, но после того, как Аньелли вместе с другими клубами решили создать Суперлигу, словенец изо всех сил открещивается от итальянца.