Гаспачо
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«Они говорили, что хотят спасти футбол». Чеферин в очередной раз атаковал три клуба-основателя Суперлиги

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Высказался в своем стиле.

В отношении «Ювентуса» и «Барселоны» − двух клубов, которые стоят у истоков создания Суперлиги, сейчас возникли проблемы. В отношении бьянконери открыли два дела − об искусственном приросте капитала и дело Призма (маневры с зарплатной ведомостью и другими финансовыми документами), а каталонцы отбиваются от «дела Негрейры». По словам президента УЕФА Александера Чеферина, в скором времени проблемы могут возникнуть и у «Мадрида».

«Должен подчеркнуть, что среди трех клубов, которые хотят «спасти футбол», один находится под уголовном преследованием за фальсификацию финансовой отчетности, а еще один находится под следствием за выплату вознаграждений членам арбитражной организации. Посмотрим, совершил ли нарушения третий», − сказал Чеферин в интервью изданию Ekipa.

«Уход Аньелли? Я бы не назвал это удовлетворением, мне не нужно чувствовать что-то подобное. Конечно, я знаю гораздо больше информации, чем обычный фанат. История «Ювентуса» должна была закончиться так, потому что все было не так. У меня нет эмоциональных отношений с Аньелли, но я хотел бы подчеркнуть, что я по-прежнему уважаю «Ювентус» как клуб. То же самое касается «Мадрида» и «Барселоны».

Александер Чеферин − крестный отец дочери Андреа Аньелли. В прошлом их связывали дружеские отношения, но после того, как Аньелли вместе с другими клубами решили создать Суперлигу, словенец изо всех сил открещивается от итальянца.

11 комментариев

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ЧИКО
Видимо Дон Фирентино остаётся один. Не думаю, что Лапорта будет с ним общаться. Если и послезавтра не приедет на Камп Ноу, то стоит задуматься. А почему Аньели отвернулся от друга и кума, тоже не понятно. Что ему пообещал Перес такого? вот и остался только с уголовным делом в руках. Это большая игра, большие деньги, тут всё что хочешь может быть и моральных ценностей в этой игре нет…
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белошип
Ответ глору Barca,который струсил и кинул меня в ЧС
Фанатик самого коррумпированного клуба в истории футбола пишет про судей🤦‍♂️
Не долго тебе осталось болеть за полосатый кабинет,сегунда и лишение всех купленных трофеев вынудят тебя болеть за более чистый клуб)
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Савва Мамонтов
Ответ Barca
Опа опа! Фанаты Реала, вам же говорили, что и за вас возьмутся, это дело времени! Сейчас все узнают про Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса, Матео Лаоса, Хосе Хиль Монсано! Про связи с королевской семьёй, Франко и т.д. Если вот это всё известно нам, обычным фанатам, то что найдется, если капнуть поглубже?
Вообще то дело на Барселону открыла местная прокуратура! Так что там УЕФА как бы ни причем. Только дожать может до конца! Так что за себя бойтесь а не радуйтесь за сгоревший сарай соседей!)
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Вячеслав Новиков
Как же чеферина корёжит, хотят у него кормушку отнять, я думаю и Юве и Барселона выиграют суд и тогда в суде будут отвечать чеферин и тебас, я думаю там много чего можно найти
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Alexey Catalonsky
Ответ Barca
Прикол в том, что показания против Барсы подавал Тебас и его компания, а как оказалось из предыдущей новости, что Тебас против Барсы и за Реал
Вот это не дает мне покоя, такое впечатление, что реал сливает Барсу при этом не понятно зачем им это, реал без Барсы, как и наоборот это что называется деньги на ветер))). То что тебас за реал это давно известно, сейчас бы его показания проверить, раз он подставные улики набрасывает, судя по всему свиное рыло жидко обделался. Надо начинать его давить, кажется есть шанс его убрать с должности. Это хороший шанс решить свои проблемы для Барсы.
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Barca
Ответ Alexey Catalonsky
Не пойму почему Мадрид до сих пор не тронули. Тут либо полная амба будет, что предыдущие интриги против Барсы и Юве сказкой покажутся, либо Мадрид давно откупился, не даром экономят на трансферах, или решили вопрос как-то иначе. При этом проект суперлиги существует, поэтому развязка близка, ждемс...
Прикол в том, что показания против Барсы подавал Тебас и его компания, а как оказалось из предыдущей новости, что Тебас против Барсы и за Реал
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Alexey Catalonsky
Ответ Barca
Опа опа! Фанаты Реала, вам же говорили, что и за вас возьмутся, это дело времени! Сейчас все узнают про Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса, Матео Лаоса, Хосе Хиль Монсано! Про связи с королевской семьёй, Франко и т.д. Если вот это всё известно нам, обычным фанатам, то что найдется, если капнуть поглубже?
Не пойму почему Мадрид до сих пор не тронули. Тут либо полная амба будет, что предыдущие интриги против Барсы и Юве сказкой покажутся, либо Мадрид давно откупился, не даром экономят на трансферах, или решили вопрос как-то иначе. При этом проект суперлиги существует, поэтому развязка близка, ждемс...
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Barca
Ответ Андрей Бутко
Да тут понятное дело, что у Реала тоже можно что-то найти, если капнуть, скорее всего. Вряд ли дело касается вышеупомянутых судей, там скорее тупо неграмотное судейство было, но вообще какие-нибудь махинации с финансами вполне могли иметь место. Скорее всего, если все клубы проверить, то чуть ли не у каждого подобное обнаружится, особенно что касается бухгалтерии. Другое дело, что УЕФА, возможно, специально именно по клубам-основателям Суперлиги и бьёт. А если проверить само УЕФА, то что там можно нарыть? Вот, в чем вопрос...
Да и ежу ясно, что не просто так появились дела по клубам-создателям Суперлиги.
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AlexRyzen
Не угрожай монополии УЕФА , иначе тебя засудят ! Берите пример с президента псж и все у тебя будет ок , вот где настоящие коррупционеры! УЕФА 👎👎👎
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Андрей Бутко
Ответ Barca
Опа опа! Фанаты Реала, вам же говорили, что и за вас возьмутся, это дело времени! Сейчас все узнают про Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса, Матео Лаоса, Хосе Хиль Монсано! Про связи с королевской семьёй, Франко и т.д. Если вот это всё известно нам, обычным фанатам, то что найдется, если капнуть поглубже?
Да тут понятное дело, что у Реала тоже можно что-то найти, если капнуть, скорее всего. Вряд ли дело касается вышеупомянутых судей, там скорее тупо неграмотное судейство было, но вообще какие-нибудь махинации с финансами вполне могли иметь место.
Скорее всего, если все клубы проверить, то чуть ли не у каждого подобное обнаружится, особенно что касается бухгалтерии. Другое дело, что УЕФА, возможно, специально именно по клубам-основателям Суперлиги и бьёт. А если проверить само УЕФА, то что там можно нарыть? Вот, в чем вопрос...
+13
-1
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Barca
Опа опа!
Фанаты Реала, вам же говорили, что и за вас возьмутся, это дело времени!
Сейчас все узнают про Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса, Матео Лаоса, Хосе Хиль Монсано! Про связи с королевской семьёй, Франко и т.д.
Если вот это всё известно нам, обычным фанатам, то что найдется, если капнуть поглубже?
+12
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