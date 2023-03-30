23 комментария

Самый современный чат-бот ChatGPT составил сборную мира: похоже, он разбирается в футболе лучше многих экспертов среди людей🧠🖥😱
Выбрал лучших из лучших, да еще и схему под них подобрал.
ChatGPT - это чат-бот компании OpenAI, он отличается от других нейросетей способностью выполнять задания из разных областей.
Нейросеть может выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме, давать советы и отвечать на интересующие вопросы.
Вот как ChatGPT видит сборную мира – команду, составленную из лучших игроков мирового футбола за всю историю вида спорта.
Похоже, придраться не к чему?
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