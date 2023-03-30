23 комментария

Выбрал лучших из лучших, да еще и схему под них подобрал.

ChatGPT - это чат-бот компании OpenAI, он отличается от других нейросетей способностью выполнять задания из разных областей.

Нейросеть может выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме, давать советы и отвечать на интересующие вопросы.

Вот как ChatGPT видит сборную мира – команду, составленную из лучших игроков мирового футбола за всю историю вида спорта.

Похоже, придраться не к чему?