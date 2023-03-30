Гаспачо
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Самый современный чат-бот ChatGPT составил сборную мира: похоже, он разбирается в футболе лучше многих экспертов среди людей🧠🖥😱

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Милан Милан
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ювентус Ювентус
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Барселона Барселона
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Лионель Месси Лионель Месси
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

Выбрал лучших из лучших, да еще и схему под них подобрал.

ChatGPT - это чат-бот компании OpenAI, он отличается от других нейросетей способностью выполнять задания из разных областей.

Нейросеть может выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме, давать советы и отвечать на интересующие вопросы.

Вот как ChatGPT видит сборную мира – команду, составленную из лучших игроков мирового футбола за всю историю вида спорта.

Похоже, придраться не к чему?

23 комментария

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Rule1
Убрать Павлина и поставить настоящего Роналдо 🇧🇷
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Rinat Alashbaev
Ответ Александра Александрова
Видишь, у тебя настолько слабое интеллектуальное развитие , что ты не понимаешь , даже элементарных вещей , что транс это оскорбление , для нормального человека ,а слово агришься это сленг 14 летних детей !
А как назвать человека который пишет с аккаунта с женским именем, но все склонения ставит в мужском роде???
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Abid Damaev
Ответ Александра Александрова
Да есть , Алвеса можно вместо Кафу , Иньесту и Хави вместо Зидана и Кройфа , но у вторых больше авторитета в мировом футболе !
Какой еще Алвес, Иньеста и Хави, может Фати еще вместо Роналду?
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Devilish
Горлукович где?!
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Александра Александрова
Ответ Rinat Alashbaev
Да нет, ты явно что то попутала...я тебя не оскорблял, я задал вопрос. У тебя аккаунт на женское имя, но ты пишешь всё в мужском склоненит, ПО этому мой вопрос вполне логичен. А вот ты агришься неадекватно
Видишь, у тебя настолько слабое интеллектуальное развитие , что ты не понимаешь , даже элементарных вещей , что транс это оскорбление , для нормального человека ,а слово агришься это сленг 14 летних детей !
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Rinat Alashbaev
Ответ Александра Александрова
Ты явно 14 летний ребёнок, с очень низким интеллектуальным развитием, даже для 14 летнего ребёнка !
Кроме оскорблений твой скудный интеллект, больше смахивающий на желудок, выдавить из себя ничего не может. Админы бан таким неадекватам
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zamzam
Абсолютно левая сборная, Марадона Месси Пеле Роналдо Кройфф Зидан - 6 человек практически не защищаются, сейчас 2-3 таких в команде и уже огромная проблема им любой Болтон 10 закинет
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Rinat Alashbaev
Ответ Александра Александрова
Трансы это те кто болеют за кашшаевский риаль вардрид и насадку Бадра Хари
Да нет, ты явно что то попутала...я тебя не оскорблял, я задал вопрос. У тебя аккаунт на женское имя, но ты пишешь всё в мужском склоненит, ПО этому мой вопрос вполне логичен. А вот ты агришься неадекватно
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Александра Александрова
Ответ Rinat Alashbaev
Ты явно путалонсский глор, всю бабсу сюда пихаешь. Один вопрос чтобы забыла или забыл на ветке Реала???
Ты явно 14 летний ребёнок, с очень низким интеллектуальным развитием, даже для 14 летнего ребёнка !
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Имя Фамилия
Хах дайте эту команду месифанам, они уже через год будут хнычить, что у меси ничего не получается, потому что состав слабый, оборона дырявая, полузащита не может доставить мяч, тренер физрук и вот меси как всегда тащит сброд) Эуф кто такой Зидан, водится у своей штрафной теряет мячи, Марадона сидит по клубам перед матчами, Пеле Роналду эгаисты не забивают с передач нашего лёньки, несите новый состав))
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Rinat Alashbaev
Ответ Александра Александрова
Ну и в центре Хави с Иньестой вполне могли заменить Кройфа и Зидана ) тут уже очень сложно выбирать!да и получается сборная без опорника , несбалансированная )
Ты явно путалонсский глор, всю бабсу сюда пихаешь. Один вопрос чтобы забыла или забыл на ветке Реала???
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Александра Александрова
Ответ Rinat Alashbaev
АлександрА АлександроВА и поставил??? Транс что ли
Трансы это те кто болеют за кашшаевский риаль вардрид и насадку Бадра Хари
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Rinat Alashbaev
Ответ Игорь Климов
Согласен, одного из них нужно было поставить!
Зубастика если и ставиль центральным напом, а Роналдинье при всем к нему уважении не заслужил быть в этом списке, на супер топовом уровне он провел не больше двух трех сезонов. А этого маловато чтобы считаться лучшим из лучших
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yesp
пропустят много с такой полузащитой
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Маршал Ней
Ага, Зидан опорник - разбирается-разбирается)))
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Rinat Alashbaev
Ответ Александра Александрова
Я бы Роналдо зубастика налево поставил или Роналдиньо )
АлександрА АлександроВА и поставил??? Транс что ли
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Александра Александрова
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Согласен.Но по другим позициям придраться не к чему.
Да есть , Алвеса можно вместо Кафу , Иньесту и Хави вместо Зидана и Кройфа , но у вторых больше авторитета в мировом футболе !
+1
-2
-1
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Александра Александрова
Я бы Роналдо зубастика налево поставил или Роналдиньо )
Согласен.Но по другим позициям придраться не к чему.
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alex.D
И второй состав пусть скажет бот, а так просто по индексу узнаваемости подборка
+2
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Александра Александрова
Ну и в центре Хави с Иньестой вполне могли заменить Кройфа и Зидана ) тут уже очень сложно выбирать!да и получается сборная без опорника , несбалансированная )
+2
-3
-1
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Игорь Климов
Ответ Александра Александрова
Я бы Роналдо зубастика налево поставил или Роналдиньо )
Согласен, одного из них нужно было поставить!
+4
-6
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FinoAllaFine FJ
ПРидраться сложно по факту, но ЦН я бы зубастика поставил - имбовый зубастик лучших времен вне конкуренции просто. Но Пеле безусловно легендарен и могуч)
+1
-1
0
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Александра Александрова
Я бы Роналдо зубастика налево поставил или Роналдиньо )
+11
-8
+3
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