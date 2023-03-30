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«Там мы тоже делали это»: Джорджина Родригес случайно рассказала о самом неожиданном месте, где у них был секс с Роналду

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Футбол Футбол

Проболталась в документалке Netflix.

Испанская модель разговаривала со своим другом во время эпизода нового сериала Netflix «Soy Georgina». Разговор был в спа-салоне, и Родригес объяснила, что не хочет мочить руки из-за новой татуировки:

«Как-то я не хотела заходить в воду на пляже, но когда пришла домой, Криш предложил мне пойти в спа».

На это друг Джорджины Иван в шутку заметил:

«Любовью можно было заниматься в постели, а не в спа».

Тут Родригес и призналась, что пара занималась сексом в спа-салоне:

«Там мы тоже делали это», - сказала она и рассмеялась.

Crítica 'Soy Georgina' (Netflix): una nueva pija por castigo que resulta imposible odiar

Джорджина Родригес познакомилась с легендарным форвардом, когда он играл за «Реал» в 2016 году. Она работала консультантом в бутике Gucci, где они впервые встретились с португальцем.

10 комментариев

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AA MM
Ответ Игорь Климов
Но только без Джорджины)
С тобой?)
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Игорь Климов
Ответ Ophiomorph
А я думал, что окажется, что они занимались сексом в гей-клубе.
Но только без Джорджины)
+1
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Rule1
Ну хоть так стараются привлечь к себе внимание.
Кого-то вся страна на руках носит,а кто-то грязным бельишком делиться,главное на слуху.
0
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batruha
Я думал что в раздевалке Барселоны
+2
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Ophiomorph
А я думал, что окажется, что они занимались сексом в гей-клубе.
+5
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Prince_27
спасибо за инфу!
+1
-1
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Gustav Forsberg
Ответ feelthedroom@mail.ru
Полностью оправдан в обвинениях в связи с Бадром.
примите мои поздравления!
+1
-1
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Игорь Климов
Ну, что-то Джорджина в этом вопросе, как-то неловко пытается отрабатывать свой контракт)
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ROBINZON
КР7 - рекордсмен не только в футболе !!!!!
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feelthedroom@mail.ru
Полностью оправдан в обвинениях в связи с Бадром.
+4
-5
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