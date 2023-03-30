10 комментариев

Проболталась в документалке Netflix.

Испанская модель разговаривала со своим другом во время эпизода нового сериала Netflix «Soy Georgina». Разговор был в спа-салоне, и Родригес объяснила, что не хочет мочить руки из-за новой татуировки:

«Как-то я не хотела заходить в воду на пляже, но когда пришла домой, Криш предложил мне пойти в спа».

На это друг Джорджины Иван в шутку заметил:

«Любовью можно было заниматься в постели, а не в спа».

Тут Родригес и призналась, что пара занималась сексом в спа-салоне:

«Там мы тоже делали это», - сказала она и рассмеялась.

Джорджина Родригес познакомилась с легендарным форвардом, когда он играл за «Реал» в 2016 году. Она работала консультантом в бутике Gucci, где они впервые встретились с португальцем.