Гаспачо
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Все новое – это хорошо забыто старое: архивные видео доказывают, что все финты в футболе изобрели еще во времена черно-белых трансляций

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Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
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Лионель Месси Лионель Месси
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Пеле Пеле
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Пеле и Круйф умели практически все.

Дриблинг в современном футболе явление достаточно редкое - тренеры требуют минимизировать риски, а неудачная попытка обводки в большинстве случае приводит к опасной контратаке соперника.

Тем не менее, игроки вроде Месси или Роналду (а недавно миру себе открыли молодые Мусиала в «Баварии» и Хвича в «Наполи») все же пробуют с помощью обводки давать результат своим командам.

Вот только новых финтов уже вряд ли кому-то получится изобрести - все они были придуманы десятки, а может и сотни лет назад.

3 комментария

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nautilus
Это все придумал Черчилль в 18-м году.
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Goldstream
Мне кажется, самый новый и самый космический финт - это эластико от Роналдиньо.
Вот там просто магия.

И «новый» он потому что нужно иметь очень «управляемый» мяч и бутсы. Вряд ли такое можно сделать мячом со шнуровкой. Все, что связано с физическими возможностями тела (сменить вектор движения, или обмануть ложным замахом, подпрыгнуть для удара через себя) - понятно, нашли раньше.
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predMBAPPE
Придумать может лишь гений но и довести до идеала может тоже не дурак😏
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