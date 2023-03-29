Все новое – это хорошо забыто старое: архивные видео доказывают, что все финты в футболе изобрели еще во времена черно-белых трансляций
Пеле и Круйф умели практически все.
Дриблинг в современном футболе явление достаточно редкое - тренеры требуют минимизировать риски, а неудачная попытка обводки в большинстве случае приводит к опасной контратаке соперника.
Тем не менее, игроки вроде Месси или Роналду (а недавно миру себе открыли молодые Мусиала в «Баварии» и Хвича в «Наполи») все же пробуют с помощью обводки давать результат своим командам.
Вот только новых финтов уже вряд ли кому-то получится изобрести - все они были придуманы десятки, а может и сотни лет назад.
Вот там просто магия.
И «новый» он потому что нужно иметь очень «управляемый» мяч и бутсы. Вряд ли такое можно сделать мячом со шнуровкой. Все, что связано с физическими возможностями тела (сменить вектор движения, или обмануть ложным замахом, подпрыгнуть для удара через себя) - понятно, нашли раньше.