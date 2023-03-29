Пеле и Круйф умели практически все.

Дриблинг в современном футболе явление достаточно редкое - тренеры требуют минимизировать риски, а неудачная попытка обводки в большинстве случае приводит к опасной контратаке соперника.

Тем не менее, игроки вроде Месси или Роналду (а недавно миру себе открыли молодые Мусиала в «Баварии» и Хвича в «Наполи») все же пробуют с помощью обводки давать результат своим командам.

Вот только новых финтов уже вряд ли кому-то получится изобрести - все они были придуманы десятки, а может и сотни лет назад.