У многих игроков жизнь после футбола только начинается. Один из ярких примеров − Алекс Сонг, бывший игрок «Барселоны», «Арсенала» и «Рубина».

Сонг заслужил признание игрой в АПЛ за канониров. Все запомнили его длинные передачи, которые помогали Робину ван Перси. Позже игрок довольно неожиданно оказался в «Барселоне». После его карьера пошла по накатанной и завершилась в «Сьоне».

Один из забавнейших моментов карьеры Алекса случился, когда «Барселона» выиграла титул Ла Лиги. Пуйоль на правах капитана взял трофей и понес его в сторону Сонга. Тот выдвинулся и хотел было взять кубок из рук испанца, но Карлес нес его для Эрика Абидаля, который только оправился от пересадки печени.

По данным Sun, после завершения карьеры 35-летний игрок ведет совсем другую жизнь. Совсем от футбола он не отошел и иногда выступает за джибутийский клуб «Арта/Солар7».

Полузащитник также развивает местную молодежь, стараясь помочь следующему поколению игроков в Восточной Африке. С тех пор, как он оказался в Джибуте, на его счету два титула.

Помимо футбола, Алекс Сонг занимается постройкой недвижимости в Камеруне. Его компания возвела многоквартирный дом в Дуале, а также открыла международную школу в западноафриканской стране.

Ранее игрок признавался, что променял северный Лондон на Испанию только ради денег: «В «Арсенале» я был 8 лет, но начал хорошо зарабатывать только в последние 4 года. Это произошло потому, что моя зарплата сильно выросла, но также потому, что я осознал, каким был расточительным. За все время пребывания в «Арсенале» я не смог накопить даже 100 тысяч фунтов, в то время как люди думали, что я миллионер. Когда мне предложила контракт «Барселона» и я увидел, сколько заработаю, то даже не раздумывал. Я чувствовал, что как только моя карьера завершится, жена и дети должны жить комфортно. Мы встретились со спортивным директором «Барсы», и он сказал мне, что мне удастся сыграть много матчей. Мне было наплевать − я знал, что стану миллионером».