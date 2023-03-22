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«Организуем хороший прием». Поттер оценил работу Теда Лассо в «Ричмонде» и позвал Роя Кента сыграть прощальный матч на «Стэмфорд Бридж»

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Сериал проник в реальную жизнь.

Промо третьего сезона сериала Apple TV «Тед Лассо» вышло на новый уровень. Лондонский «Челси» в своих социальных сетях анонсировал скорое дерби Роя Кента − одного из главных действующих лиц многосерийного фильма, который был звездой «синих», а карьеру заканчивал в «Ричмонде».

Внимание, спойлеры: повесив бутсы на гвоздь, он сперва попробовал себя в роли футбольного эксперта, но поле оказалось сильнее и теперь Кент − второй тренер «Ричмонда».

В третьем сезоне «Теда Лассо» «Ричмонд» смог вернуться в АПЛ и теперь по мнению прессы команде вновь придется сражаться за выживание. Британские СМИ не очень верят в тренера, который совсем недавно думал, что в футбол играют только руками.

А вот главный тренер реального «Челси» Грэм Поттер считает, что Тед Лассо проделывает отличную работу, а Роя Кента всегда рады видеть дома на «Стэмфорд Бридж».

Как думаете, кто бы победил в таком матче: Тед Лассо и его «Believe» или Поттер и его многомиллионные звезды? Пишите в комментариях.

2 комментария

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Никита Никулин
Автор
Ответ Женя Иванов
Когда там 3 сезон?
Уже идет
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Женя Иванов
Когда там 3 сезон?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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