Сериал проник в реальную жизнь.

Промо третьего сезона сериала Apple TV «Тед Лассо» вышло на новый уровень. Лондонский «Челси» в своих социальных сетях анонсировал скорое дерби Роя Кента − одного из главных действующих лиц многосерийного фильма, который был звездой «синих», а карьеру заканчивал в «Ричмонде».

Внимание, спойлеры: повесив бутсы на гвоздь, он сперва попробовал себя в роли футбольного эксперта, но поле оказалось сильнее и теперь Кент − второй тренер «Ричмонда».

В третьем сезоне «Теда Лассо» «Ричмонд» смог вернуться в АПЛ и теперь по мнению прессы команде вновь придется сражаться за выживание. Британские СМИ не очень верят в тренера, который совсем недавно думал, что в футбол играют только руками.

А вот главный тренер реального «Челси» Грэм Поттер считает, что Тед Лассо проделывает отличную работу, а Роя Кента всегда рады видеть дома на «Стэмфорд Бридж».

Как думаете, кто бы победил в таком матче: Тед Лассо и его «Believe» или Поттер и его многомиллионные звезды? Пишите в комментариях.