Гаспачо
Блог

«Мадрид» без Алабы, «Барса» без Педри и Дембеле. Клубные новости и вероятные составы перед класико

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Давид Алаба Давид Алаба
Усман Дембеле Усман Дембеле
Класико Класико
Педри Педри
Футбол Футбол

Столичный клуб постарается отыграть три очка у каталонцев.

Завтра в 23:00 по московскому времени «Барселона» на «Камп Ноу» в рамках очередного тура Ла Лиги примет «Мадрид».

Обе команды потеряли игроков стартового состава, но потери хозяев выглядят куда более болезненными. Если «Мадриду» точно не сможет помочь защитник Давид Алаба, то Хави не сможет рассчитывать на Усмана Дембеле, а также на Педри, который недавно получил очередное повреждение.

Вероятный состав «Барселоны»: Тер Стеген; Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде; Де Йонг, Бускетс, Кессиэ; Гави, Рафинья, Левандовски.

Вероятный состав «Мадрида»: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо; Модрич, Камавинга, Кроос; Вальверде, Бензема, Винисиус.

Ваши прогнозы на исход класико пишите в комментариях.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кентуки
Вини Карим Марко
Кроос Тчуа Феде
Начо Рюди Мили Дани
Стена
Замена: Родриго, Модрич, Кама, Себа, Менди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramal Ali
Ответ Raul14
Пора раскрыть этот позорный автобус!)) Вперед Реал!)
Рассмешил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Пора раскрыть этот позорный автобус!)) Вперед Реал!)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Защита у Барсы 👍🏻, а вот забивать будет проблема. Хочу ошибаться по нападению )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Барселона удачи и победы!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madhamish
Очень сомневаюсь, что Кессье выйдет. Наверно Ферран выйдет, как и раньше. Гави же уйдет в центр.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Falsegoalkeeper
Лучше уж Роберто, чем бесполезный мешок картошки Кессье. Он не в обороне, ни в атаке пользы не приносит. С мечом как полено, а без мяча пассивный и постоянно соперников упускает
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий