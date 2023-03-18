7 комментариев

Столичный клуб постарается отыграть три очка у каталонцев.

Завтра в 23:00 по московскому времени «Барселона» на «Камп Ноу» в рамках очередного тура Ла Лиги примет «Мадрид».

Обе команды потеряли игроков стартового состава, но потери хозяев выглядят куда более болезненными. Если «Мадриду» точно не сможет помочь защитник Давид Алаба, то Хави не сможет рассчитывать на Усмана Дембеле, а также на Педри, который недавно получил очередное повреждение.

Вероятный состав «Барселоны»: Тер Стеген; Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде; Де Йонг, Бускетс, Кессиэ; Гави, Рафинья, Левандовски.

Вероятный состав «Мадрида»: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо; Модрич, Камавинга, Кроос; Вальверде, Бензема, Винисиус.

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