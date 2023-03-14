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Лука Модрич включил в свою команду одного экс-игрока «Барсы» – болельщики критиковали его в свое время

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Иван Ракитич Иван Ракитич
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В интервью Рио Фердинанду полузащитник «Мадрида» Лука Модрич выбрал команду из пяти футболистов без вратаря – в списке Луки, ожидаемо, доминировали звезды «Реала», но место нашлось и одному бывшему игроку «Барселоны».

«Серхио Рамос, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Гарет Бэйл и Иван Ракитич  – я же не могу включить только игроков «Мадрида», но так, конечно, нужно иметь в виду еще Каземиро и Карима Бензема», – сказал Модрич.

Ракитич был противоречивой фигурой на «Камп Ноу» — болельщики критиковал его, оценивая по меркам Хави, полузащитника, которого он заменил. Однако, со временем, многие полюбили хорвата.

2 комментария

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lilil98
А как же Павлюченко...
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Rabadan_05
Ракитич - очень недооцененый футболист)
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