В интервью Рио Фердинанду полузащитник «Мадрида» Лука Модрич выбрал команду из пяти футболистов без вратаря – в списке Луки, ожидаемо, доминировали звезды «Реала», но место нашлось и одному бывшему игроку «Барселоны».

«Серхио Рамос, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Гарет Бэйл и Иван Ракитич – я же не могу включить только игроков «Мадрида», но так, конечно, нужно иметь в виду еще Каземиро и Карима Бензема», – сказал Модрич.

Ракитич был противоречивой фигурой на «Камп Ноу» — болельщики критиковал его, оценивая по меркам Хави, полузащитника, которого он заменил. Однако, со временем, многие полюбили хорвата.