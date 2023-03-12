Мадс Миккельсен или Вигго Мортенсен?

Оказывается, что у форварда «Милана» Оливье Жиру есть старший брат Ромен и они поразительно похоже. В этом фанаты удостоверились во время программы на Telefoot.

Для экс-игрока «Арсенала» и «Челси» приготовили специальное обращение, которое стало для него неожиданностью. По ту сторону экрана заговорил Ромен Жиру, который в прошлом играл за «Осер» и представлял сборную Франции на уровне U15 и U17. В отличии от Оливье, Ромен завершил карьеру и решил стать диетологом.

Несмотря на разные профессии, братья сильно поддерживают друг друга. Ромен сказал настолько сильные слова, что довел младшего брата до слез.

«Для меня ты лучший игрок в мире, − сказал он. Я никогда не говорил тебе этого, но через тебя я сделал ту карьеру, которую самому мне не удалось сделать».

Вместо того, чтобы обсуждать эмоциональную составляющую видео, фанаты были поражены поразительным внешним сходством братьев.

💭 Его брат похож на его же версию, которая вернулась во времени, чтобы предотвратить апокалипсис.

💭 Почему-то я сразу подумал, что брат Жиру − это сам Жиру, только с возрастным фильтром.

💭 Брат Оливье Жиру выглядит так, будто бы его выбрали для роли Арагорна из «Властелина колец».

💭 Это Жиру, но только в парике и с отросшей бородой. Вы кого хотели обмануть, ребята?