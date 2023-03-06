У них своя атмосфера👩❤️👨 Пока вся трибуна бразильского «Гремио» праздновала гол своей команды, влюбленная парочка отметила это по-своему
Решили не отвлекаться друг от друга.
Режиссер трансляции одного из матчей бразильского «Гремио» увидел на трибунах уникальную ситуацию - пока все болельщики в едином порыве с прибежавшими праздновать гол футболистами прыгали и рукоплескали, влюбленная пара в форме «Гремио» занималась не менее приятными делами.
Если «Гремио» в том матче выиграл, «голубков» можно приглашать в качестве талисманов – главное, пускай не отвлекаются.
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