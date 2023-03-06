Решили не отвлекаться друг от друга.

Режиссер трансляции одного из матчей бразильского «Гремио» увидел на трибунах уникальную ситуацию - пока все болельщики в едином порыве с прибежавшими праздновать гол футболистами прыгали и рукоплескали, влюбленная пара в форме «Гремио» занималась не менее приятными делами.

Если «Гремио» в том матче выиграл, «голубков» можно приглашать в качестве талисманов – главное, пускай не отвлекаются.