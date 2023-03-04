9 комментариев

В 2010-м папарацци выловили любопытный кадр с Жераром Пике и Златаном Ибрагимовичем на базе «Барселоны». Фото разлетелось по всем СМИ, а игроков начали подозревать в нетрадиционных отношениях.

Только спустя 13 лет Жерар Пике рассказал, как Златан отмывался от шуток про его ориентацию:

«На этом фото мы на клубной парковке: там моя машина и пресса. Я мог бы поцеловать Златана в губы, но явно не на клубной парковке, фотография была вырвана из контекста.

Когда все папарацци ждали Златана на следующий день, его реакция была несравненной. Он приехал, опустил окно в автомобиле и ответил журналистке: «Приходи со своей сестрой ко мне домой – и я покажу тебе, что я не гей».