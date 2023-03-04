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«Приходи ко мне домой с сестрой – покажу тебе, что я не гей». Как Златан отмывался от шуток про фото с Пике

Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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В 2010-м папарацци выловили любопытный кадр с Жераром Пике и Златаном Ибрагимовичем на базе «Барселоны». Фото разлетелось по всем СМИ, а игроков начали подозревать в нетрадиционных отношениях.

Только спустя 13 лет Жерар Пике рассказал, как Златан отмывался от шуток про его ориентацию:

«На этом фото мы на клубной парковке: там моя машина и пресса. Я мог бы поцеловать Златана в губы, но явно не на клубной парковке, фотография была вырвана из контекста.

Когда все папарацци ждали Златана на следующий день, его реакция была несравненной. Он приехал, опустил окно в автомобиле и ответил журналистке: «Приходи со своей сестрой ко мне домой – и я покажу тебе, что я не гей».

 

9 комментариев

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ЧИКО
Эта фотка и высказывание Златана, насчитывает очень много лет и много раз публиковали… но когда дефицит футбольных авторов, для заполнения пространства, пойдут и такие фигни….
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Nogoi89
Ответ Dmitriy P
Тема гетеросексуала Златана не раскрыта. Что за контекст то был?
У парней был лёгкий дружеский петтинг на парковке. А, желтушники раздули пошлятину.
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Alon Raven
Ответ Илья Добрый
Почему он вообще должен был что-то доказывать каким-то дурачкам, которые решили по вырванному из контекста фотке намекнуть, что он гомосек?
Вот именно, почему? Другие молчат и всё само проходит. А этот зачем-то оправдывается.
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Alon Raven
Ответ Kerwen Muhammetgeldiyew
А как по твоему ответить на такие обвинения?
Можно никак. Билан и Басков так и сделали. И всё быстро утихло. Этот же "умник" ещё больше масла в огонь подлил.
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Dmitriy P
Тема гетеросексуала Златана не раскрыта. Что за контекст то был?
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Илья Добрый
Ответ CvlrXXI
Максимум, что этим мог доказать Златан-что он бисексуал. Поэтому такой себе ответ, еще и хамский
Почему он вообще должен был что-то доказывать каким-то дурачкам, которые решили по вырванному из контекста фотке намекнуть, что он гомосек?
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внучок Бэйхайма
Ну Златан хамло то знатное. Умеет только в самолюбование, в юмор и сарказм не умеет
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Kerwen Muhammetgeldiyew
Ответ CvlrXXI
Максимум, что этим мог доказать Златан-что он бисексуал. Поэтому такой себе ответ, еще и хамский
А как по твоему ответить на такие обвинения?
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+9
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CvlrXXI
Максимум, что этим мог доказать Златан-что он бисексуал. Поэтому такой себе ответ, еще и хамский
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