9 комментариев

🤨🤨🤨 «Он ищет Роналду, потому что чувствует, что тот хочет украсть его приз». В трансляцию попало странное поведение Месси на церемонии «The Best»
Что же произошло?
В соцсетях активно набирает популярность забавный момент, который произошел на церемонии вручения премии «The Best» от FIFA.
Небольшой ролик, где Месси ведет себя довольно странно, был широко растиражирован в Твиттере, где его не смогли обойти стороной любители футбола.
Реакция болельщиков получилась разная.
💭 «Может быть светочувствительность».
💭 «Черт возьми, да это же я!».
💭 «Он ищет Роналду, потому что чувствует, что тот хочет украсть его приз».
💭 «У него аутизм».
💭 «Зачем он ищет Роналду, если его даже нет на церемонии награждения».
💭 «Особенный менталитет. Он разрабатывает плана побега на случай пожара».
💭 «Я думаю, что он просто не понимает английский».
Конкурс на самый оригинальный комментарий объявляется открытым!
Автор, ну как так можно??))) Что ты такое??)))
Теперь понятно почему его инопланетянином называют. Своих искал.