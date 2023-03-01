9 комментариев

Что же произошло?

В соцсетях активно набирает популярность забавный момент, который произошел на церемонии вручения премии «The Best» от FIFA.

Небольшой ролик, где Месси ведет себя довольно странно, был широко растиражирован в Твиттере, где его не смогли обойти стороной любители футбола.

Реакция болельщиков получилась разная.

💭 «Может быть светочувствительность».

💭 «Черт возьми, да это же я!».

💭 «Он ищет Роналду, потому что чувствует, что тот хочет украсть его приз».

💭 «У него аутизм».

💭 «Зачем он ищет Роналду, если его даже нет на церемонии награждения».

💭 «Особенный менталитет. Он разрабатывает плана побега на случай пожара».

💭 «Я думаю, что он просто не понимает английский».

Конкурс на самый оригинальный комментарий объявляется открытым⁠⁠!