Гаспачо
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🤨🤨🤨 «Он ищет Роналду, потому что чувствует, что тот хочет украсть его приз». В трансляцию попало странное поведение Месси на церемонии «The Best»

Лионель Месси Лионель Месси
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Что же произошло?

В соцсетях активно набирает популярность забавный момент, который произошел на церемонии вручения премии «The Best» от FIFA.

Небольшой ролик, где Месси ведет себя довольно странно, был широко растиражирован в Твиттере, где его не смогли обойти стороной любители футбола.

Реакция болельщиков получилась разная.

💭 «Может быть светочувствительность».

💭 «Черт возьми, да это же я!».

💭 «Он ищет Роналду, потому что чувствует, что тот хочет украсть его приз».

💭 «У него аутизм».

💭 «Зачем он ищет Роналду, если его даже нет на церемонии награждения».

💭 «Особенный менталитет. Он разрабатывает плана побега на случай пожара».

💭 «Я думаю, что он просто не понимает английский».

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9 комментариев

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AnMe
Он просто привык все анализировать и сканировать осматривая поле, уже на автомате везде так делает
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прощай Роналду
Выискивал других черепашек нинзя, чтобы награду не отжали😁
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Айлин 1990
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Автор, ну как так можно??))) Что ты такое??)))
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Роман
Если посмотреть как ролик называется: "Месси сошёл с ума". Ответ то уже найден.
Теперь понятно почему его инопланетянином называют. Своих искал.
+2
-3
-1
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TravenS
Чугунов, такой Чугунов 🤦‍♂️
+3
-2
+1
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Роман
Видать гормона слишком много вкололи(
+2
-5
-3
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Роман
Ответ Арина Цветкова
Эх, даже по сторонам спокойно не поглядеть )
На все 4 -е стороны?) Удивительно если ты так спокойно по сторонам смотришь.
0
-7
-7
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на войне как на войне
Аутизм
+4
-5
-1
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Арина Цветкова
Эх, даже по сторонам спокойно не поглядеть )
+9
-1
+8
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