9 комментариев

ФИФА назвала 6 лучших футболисток мира, а мы собрали их лучшие фото за пределами футбольного поля💃🏖😍
В понедельник Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА.
ФИФА определила лучших за 2022 год в девяти номинациях.
Лучшей футболисткой года стала Алексия Путельяс («Барселона», Испания), ранее получившая «Золотой мяч».
В тройку также вошла Бет Мид («Арсенал», Англия)
И Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв», США)
Лучшим голкипером года в женском футболе стала Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед», Англия)
Среди лучших оказалась Анн-Катрин Бергер («Челси», Германия)
И Кристиана Эндлер («Лион», Чили)
"Все страшны как на подбор.........."
Интересно за что барсофанке дали.
Надо на коррупцию в ФИФА проверить.