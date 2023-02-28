9 комментариев

В понедельник Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА.

ФИФА определила лучших за 2022 год в девяти номинациях.

Лучшей футболисткой года стала Алексия Путельяс («Барселона», Испания), ранее получившая «Золотой мяч».

В тройку также вошла Бет Мид («Арсенал», Англия)

И Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв», США)

Лучшим голкипером года в женском футболе стала Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед», Англия)

Среди лучших оказалась Анн-Катрин Бергер («Челси», Германия)

И Кристиана Эндлер («Лион», Чили)