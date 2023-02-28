Гаспачо
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ФИФА назвала 6 лучших футболисток мира, а мы собрали их лучшие фото за пределами футбольного поля💃🏖😍

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лионель Месси Лионель Месси
Арсенал Арсенал
Алекс Морган Алекс Морган
Алексия Путельяс
Футбол Футбол

В понедельник Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА.

ФИФА определила лучших за 2022 год в девяти номинациях.

Лучшей футболисткой года стала Алексия Путельяс («Барселона», Испания), ранее получившая «Золотой мяч».

В тройку также вошла Бет Мид («Арсенал», Англия)

И Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв», США)

Лучшим голкипером года в женском футболе стала Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед», Англия)

Среди лучших оказалась Анн-Катрин Бергер («Челси», Германия)

И Кристиана Эндлер («Лион», Чили)

9 комментариев

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dmitriy
Цитируя великого классика:
"Все страшны как на подбор.........."
+2
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Роман
Ответ БАБАНГИДА
Страшные все! Как ядерная война.
Для футболисток вполне пойдет.
0
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Роман
Бет Мид должна была выиграть ЗМ. Чемпионка Европы и лучший бомбардир этого турнира.
Интересно за что барсофанке дали.
Надо на коррупцию в ФИФА проверить.
0
0
0
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Alex Rhea
Ответ БАБАНГИДА
Страшные все! Как ядерная война.
Интересно на тебя посмотреть стало)
+4
0
+4
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прощай Роналду
Алексия самая няшка из всех, точнее единственная❤️🌹
+2
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Максим_К
На мой взгляд на любителя, даже скорее на редкостного гурмана
+1
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timustus
Странный материал. Статью со спортивными результатами было бы гораздо интереснее изучить.
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Валерий Колчанов
Ответ БАБАНГИДА
Страшные все! Как ядерная война.
Морган и Путельяс норм
+4
-1
+3
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БАБАНГИДА
Страшные все! Как ядерная война.
+10
-8
+2
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