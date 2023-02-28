Футбол – это командный вид спорта, но индивидуальные награды всегда были и остаются престижным знаком отличия как для футболиста, так и для клуба, в котором этот футболист играет.

Вчера вечером состоялась церемония вручения премий ФИФА The Best, триумфатором которой стал Лионель Месси.

Давайте посмотрим на пятерку футболистов-обладателей наибольшего количества индивидуальных наград:

Зинедин Зидан (5)

Зидан считается одним из лучших футболистов в истории. Француз выиграл множество трофеев за свою карьеру, становился чемпионом мира в составе национальной команды и побеждал в Лиге чемпионов с «Мадридом».

Зинедин выиграл Золотой Мяч (1998), награду игроку года от ФИФА (1998, 2000, 2003), а также Золотой Мяч ФИФА (2006).

Марко ван Бастен (5)

Ван Бастен – еще один легендарный футболист своего поколения.

Он играл за «Аякс» и «Милан» и завоевал множество трофеев, в том числе и пять индивидуальных: голландец является трехкратным обладателем Золотого Мяча (1988, 1989, 1992), Золотой Бутсы (за сезон 1985/86) и награды ФИФА лучшему игроку года (1992).

Ван Бастен трижды побеждал с «Аяксом» в чемпионате Нидерландов, а также выигрывал Кубок кубков в 1987м. После перехода в «Милан» голландец трижды выигрывал Серию А и два Кубка Европы. К сожалению, он был вынужден рано завершить карьеру из-за травмы, полученной в 28 лет.

Роналдо (7)

Роналдо Назарио, он же «Феномен», легендарный нападающий, выступавший за топ-клубы среди которых «Барселона», «Интер» и «Реал Мадрид». Забив 414 голов в 616 матчах за клубы и Бразилию, Роналдо считается одним из лучших нападающих всех времен.

Бразилец выиграл ряд индивидуальных наград, в том числе: Золотую бутсу (1996/97), Золотой Мяч (1997,2002), награду ФИФА лучшему футболисту года (1996, 1997, 2002) и лучшему игроку чемпионата мира по версии ФИФА (1998).

Роналдо помог Бразилии выиграть важнейшие международные трофеи: чемпионат мира в 1994 и 2002 году и Кубок Америки в 1997 и 1999м.

Криштиану Роналду (14)

Криштиану Роналду – величайший футболист всех времен, завершивший свою блестящую карьеру в Европе и перебравшийся в Саудовскую Аравию в 38 лет.

Криштиану является пятикратным обладателем Золотого Мяча (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), премии ФИФА The Best ( 2008, 2016, 2017), специального приза ФАФА за выдающуюся карьеру (2021), а также Золотой бутсы (2008, 2011, 2014, 2015). Еще одной значимой наградой в копилке футболиста является премия Пушкаша (2009) за невероятный гол в составе «МЮ» в ворота «Порту».

Лионель Месси (18)

Лионель Месси, пожалуй, официально лучший футболист всех времен – после того, как Аргентина стала чемпионом мира в Катаре мало кто может с этим поспорить.

Среди прочего легенда «Барселоны» и звезда «ПСЖ» является семикратным обладателем Золотого Мяча (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), премии The Best ФИФА (2009, 2019, 2022), шестикратным обладателем Золотой бутсы (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019), а также двукратным лауреатом Золотого Мяча чемпионата мира (2014, 2022).