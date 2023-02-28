11 комментариев

«Реал» проигнорировал церемонию.

Как пишет Marca, в «Реале» крайне недовольны тем, что Винисиуса не было в списке претендентов на попадание в команду года. Из-за этого церемонию награждения победителей наград The Best не посетил никто из представителей «Мадрида».

Мероприятие пропустили и Карим Бензема, который претендовал на приз лучшему игроку года, хотя ему заранее выделили место рядом с Месси и Мбаппе на церемонии – всем было ясно, что приз разыграет эта тройка.

Но пустым место решили не оставлять – его заняла Антонелла Рокуццо, супруга Лео.