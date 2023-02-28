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Мощный ответ на бойкот «Реала» церемонии The Best: место Бензема среди лучших игроков мира заняла жена Месси!

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«Реал» проигнорировал церемонию.

Замечено: Антонелла сидит на месте Бензема на церемонии FIFA The Best

Как пишет Marca, в «Реале» крайне недовольны тем, что Винисиуса не было в списке претендентов на попадание в команду года. Из-за этого церемонию награждения победителей наград The Best не посетил никто из представителей «Мадрида».

Мероприятие пропустили и Карим Бензема, который претендовал на приз лучшему игроку года, хотя ему заранее выделили место рядом с Месси и Мбаппе на церемонии – всем было ясно, что приз разыграет эта тройка.

Но пустым место решили не оставлять – его заняла Антонелла Рокуццо, супруга Лео.

11 комментариев

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Real_v_dushe
Ответ Bazilic
Да, лучший игрок Псж, лучший игрок главного турнира сборных
Г-но он, а не лучший игрок ЧМ. Лучший игрок ЧМ и ПСЖ Мбаппе с запасом, а алчный арг играет в Париже хуже покериста. А лучший игрок прошлого года однозначно Бензема.
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Bazilic
Ответ Real_v_dushe
А что тут заслуженного, если алчный арг даже лучший игрок ПСЖ?
Да, лучший игрок Псж, лучший игрок главного турнира сборных
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Real_v_dushe
Ответ Bazilic
Опять незаслуженно?)
А что тут заслуженного, если алчный арг даже лучший игрок ПСЖ?
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Real_v_dushe
Это позор, а не церемония
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Bazilic
Ответ V@d!m
ну такими итогами туда скоро буду ходить только Месси со своей семьёй и друзьями. а вратаря года будут давать садовнику Месси за то, что тот нашел потерянный на лужайке мяч Лионеля
Опять незаслуженно?)
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Рыжий Бизон
Ответ V@d!m
ну такими итогами туда скоро буду ходить только Месси со своей семьёй и друзьями. а вратаря года будут давать садовнику Месси за то, что тот нашел потерянный на лужайке мяч Лионеля
горит,горит пердак
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Степан Магаян
Как же у всех подгорает. Месси выиграл абсолютно заслужено,но хейтеры говорят,что все куплено и там будет семья Месси сидеть только. ГЕНИАЛЬНО
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Betonomeshalka
Автор канала совсем скатился в желтуху
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Роман
Больше на клоунаду похоже) Раньше соревнования были. А сейчас приз зрительских симпатий.
+10
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Wild91688
Начиная с 2009 по 2023 эти зе бесты и ЗМ превратились в мусор,в пиар акцию
+10
-3
+7
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V@d!m
ну такими итогами туда скоро буду ходить только Месси со своей семьёй и друзьями. а вратаря года будут давать садовнику Месси за то, что тот нашел потерянный на лужайке мяч Лионеля
+15
-10
+5
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