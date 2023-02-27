Сработается с Балотелли или через семь дней уйдет в отставку?

Сегодня в официальном аккаунте клуба швейцарской Суперлиги «Сьона», за который выступает Марио Балотелли, появилось странное сообщение:

«Сьон» официально подтверждает, что главный тренер Фабио Челестини отстранен на неделю. Его место займет Кристиан Константин».

Все бы ничего, но Кристиан Константин − швейцарский архитектор, владелец и президент футбольного клуба «Сьон». У него есть небольшой опыт игры в низших лигах в 80-х годах на позиции вратаря, но он никогда не тренировал футбольные клубы и, скорее всего, даже не имеет лицензии.

В 2003 году Константин спас «Сьон» от банкротства. Клуб вылетел из элитного дивизиона и был на грани краха. На тот момент швейцарец был президентом команды, но решил вложить собственные средства, чтобы клуб продолжил существование.

За 20 лет владения «Сьоном» Кристиан Константин натворил много дел:

− сменил сорок тренеров;

− в октябре 2012 года ловил дисквалификацию на 14 месяцев за драку с бывшим тренером сборной Швейцарии Рольфом Фрингером;

− клуб получал бан от ФИФА за трансфер Эссама Эль-Хадари (игрок разорвал контракт с «Аль-Ахли, а когда ФИФА постановила заплатить за переход, швейцарцы отказались это делать). «Сьон» на сезон-2011/2012 был исключен из еврокубков, а также ему было запрещено проводить трансферы;

− в марте 2020 года убрал из команды сразу 9 игроков. Причина: они отказались пойти на снижение зарплаты во время пандемии коронавируса.

Однако, с другой стороны, при Константине швейцарцы взяли четыре Кубка Швейцарии и один раз были третьими в чемпионате.

Сейчас команда с 22 очками идет на 9 месте Суперлиги (столько же очков у последнего «Винтертура»), а последний раз побеждала 9 ноября 2022 года в матче Кубка против «Виля» (Д2) (2:1). В последних десяти матчах в активе «Сьона» 4 ничьи и 6 поражений, а лучший бомбардир клуба Марио Балотелли забил всего 5 мячей.