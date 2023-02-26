Гаспачо
Блог

После победы над «Барселоной» Гарначо потроллил клуб и Педри. Внезапно за каталонцев вступился «Кадис»

Барселона Барселона
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кадис Кадис
Клубы Клубы
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Педри Педри
Футбол Футбол

Испанские бро пришли на помощь.

После победного матча с «Барселоной» (2:1) игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо разместил фотографию, на которой повторил празднование Педри. Болельщики обоих клубов расценили такое поведение молодого игрока как троллинг. В твите также был текст, который гласил следующее: «Большая команда проходит в следующий этап».

Социальные сети каталонского клуба решили не реагировать на такую дерзость аргентинца, а вот соседи по Ла Лиге из «Кадиса» решили встать на защиту «Барселоны». Клуб, который был обыгран каталонцами на прошлых выходных, опубликовал видеоподборку, в которой высмеивал Гарначо.

В декабре «Кадис» и «Юнайтед» провели товарищеский матч, в котором испанцы выиграли 4:2. Аргентинец показал не лучшую игру, терял мяч и делал нелепые движения.

В следующий раз Гарначо перед троллингом придется проверять есть ли у объекта шутки друзья или товарищи.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
joyisalwaysdrunk
кадис 🤝 барса
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6p5xxczt6w
Он видимо не хочет играть за сборную
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sadullo
Кадис я друг ты друг мы криминальный круг
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий