Испанские бро пришли на помощь.

После победного матча с «Барселоной» (2:1) игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо разместил фотографию, на которой повторил празднование Педри. Болельщики обоих клубов расценили такое поведение молодого игрока как троллинг. В твите также был текст, который гласил следующее: «Большая команда проходит в следующий этап».

Социальные сети каталонского клуба решили не реагировать на такую дерзость аргентинца, а вот соседи по Ла Лиге из «Кадиса» решили встать на защиту «Барселоны». Клуб, который был обыгран каталонцами на прошлых выходных, опубликовал видеоподборку, в которой высмеивал Гарначо.

В декабре «Кадис» и «Юнайтед» провели товарищеский матч, в котором испанцы выиграли 4:2. Аргентинец показал не лучшую игру, терял мяч и делал нелепые движения.

В следующий раз Гарначо перед троллингом придется проверять есть ли у объекта шутки друзья или товарищи.