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«ВАРдрид». Болельщики нашли четыре спорных эпизода в мадридском дерби – все решения были приняты в пользу «Реала»

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В мадридском дерби команды не сумели определить победителя, зато у болельщиков осталось много вопросов к судейству.

Фанаты нашли сразу четыре спорных эпизода. Во всех случаях арбитр принял решение в пользу «Реала».

На 6-й минуте встречи в штрафной «Реала» мяч задел руку Вальверде. Тут важно отметить, что сперва мяч попал в ногу Федерико и лишь затем отрикошетил в руку уругвайца.

На 56-й минуте Начо сфолил на Корреа, за что получил желтую карточку.

Вероятно, про эту стычку все бы забыли, если бы не красная карточка Анхеля.

На 64-й минуте Корреа в борьбе локтем толкнул Рюдигера в грудь. Немец тут же повалился на газон, а судья показал аргентинцу прямую красную. Антонио почти мгновенно поднялся.

Болельщики тут же принялись соотносить нарушения Начо и Корреа. Сравнение вышло не в пользу защитника «Мадрида».

«Атлетико» в своем официальном Твиттере опубликовал фото ноги Анхеля после столкновения с Начо, подписав:

«Вот как выглядит нога нашего «агрессора». На «Бернабеу» ничего нового».

Уже в концовке встречи Милитао в штрафной повалил Морату. Никаких санкций не последовало. Эдер, кстати, висел на карточке с седьмой минуты матча.

«Атлетико» в меньшинстве сумел забить, но на 85-й минуте «Реал» все же сравнял счет.

Как оцениваете судейство в дерби? В каких эпизодах арбитр был прав, а в каких принял неверное решение? Делитесь соображениями в комментариях.

14 комментариев

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Arkadios Avgitidis
Ответ кто-то
Надо наказывать судей! Не понимаю, как в миллионами камер по всему стадиону, с тысячами помощников судьи до сих пор умудряются ошибаться.
ошибаться)?
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Alik Husenov
Я смотрю все у кого горячий пкуан после мю собралось сюда
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0
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Alik Husenov
Ответ Vlad Emelin
Типичный Реал, вот так и выигрывались 3 ЛЧ подряд))
Типичный футбол, то есть футбол=Реал Мадрид. Что нужно сделать Реалу чтоб таких комментаторов не было ???
0
0
0
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Роман
Автор блога Барселоны пишет про Реал) Как же им тяжело.
Думаете, чтобы писать про «Реал», обязательно нужно болеть за «Реал»?
+2
0
+2
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Ramal Ali
Ответ Vlad Emelin
Типичный Реал, вот так и выигрывались 3 ЛЧ подряд))
Им этого не докажешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fudoshika
Ответ Vlad Emelin
Типичный Реал, вот так и выигрывались 3 ЛЧ подряд))
Собаки лают - караван идёт.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кто-то
Типичный Реал, ещё что-то про Барсу говорят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кто-то
Надо наказывать судей! Не понимаю, как в миллионами камер по всему стадиону, с тысячами помощников судьи до сих пор умудряются ошибаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мгер Цолакян
Вы не понимайте, Барса заплатила судьям, чтобы они тащили Реал т.к. это понизит репутацию Реала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
Типичный Реал, вот так и выигрывались 3 ЛЧ подряд))
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LinkLin
Стоять в штрафной 11 человек или 10, разница не велика. Когда в некубковом матче одна из команд даже не помышляет о победе, слова Симеоне "бороться на равных", звучат смешно.
0
-1
-1
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Игорь Климов
Это было позорное судейство нужно признать.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Автор блога Барселоны пишет про Реал) Как же им тяжело.
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
это база.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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