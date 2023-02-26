14 комментариев

В мадридском дерби команды не сумели определить победителя, зато у болельщиков осталось много вопросов к судейству.

Фанаты нашли сразу четыре спорных эпизода. Во всех случаях арбитр принял решение в пользу «Реала».

На 6-й минуте встречи в штрафной «Реала» мяч задел руку Вальверде. Тут важно отметить, что сперва мяч попал в ногу Федерико и лишь затем отрикошетил в руку уругвайца.

На 56-й минуте Начо сфолил на Корреа, за что получил желтую карточку.

Вероятно, про эту стычку все бы забыли, если бы не красная карточка Анхеля.

На 64-й минуте Корреа в борьбе локтем толкнул Рюдигера в грудь. Немец тут же повалился на газон, а судья показал аргентинцу прямую красную. Антонио почти мгновенно поднялся.

Болельщики тут же принялись соотносить нарушения Начо и Корреа. Сравнение вышло не в пользу защитника «Мадрида».

«Атлетико» в своем официальном Твиттере опубликовал фото ноги Анхеля после столкновения с Начо, подписав:

«Вот как выглядит нога нашего «агрессора». На «Бернабеу» ничего нового».

Уже в концовке встречи Милитао в штрафной повалил Морату. Никаких санкций не последовало. Эдер, кстати, висел на карточке с седьмой минуты матча.

«Атлетико» в меньшинстве сумел забить, но на 85-й минуте «Реал» все же сравнял счет.

Как оцениваете судейство в дерби? В каких эпизодах арбитр был прав, а в каких принял неверное решение? Делитесь соображениями в комментариях.