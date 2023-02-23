🥳 «EA Sports должны добавить это празднование». Нападающий «Фиорентины» оригинально отметил победный гол против «Браги»
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Нападающий «Фиорентины» Артур Кабрал оригинально отпраздновал забитый гол.
Бразилец принес победу фиалкам в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брагой».
Дело в том, что бразилец уже отправлял мяч в сетку ворот по ходу матча, но судья отменил гол.
Теперь же, когда гол засчитан, бразилец решил потролить ВАР.
Итальянские соцсети в восторге.
💭 «EA Sports должны добавить это празднование».
💭 «Мне нравится это празднование».
💭 «Это лучшее, что я видел за последнее время».
💭 «Боль современного футбола».
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