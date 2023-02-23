8 комментариев

Жоан Лапорта и отец Лионеля Месси Хорхе обсудили возможность организации памятного матча, чтобы Лео наконец попрощался с болельщиками «Барселоны» так, как он того заслуживает.

Как сообщает Mundo Deportivo, план Лапорты состоит в том, чтобы провести эту игру в сезоне-2024/25, когда будут завершены строительные работы на обновленном «Камп Ноу». В 2024- также будет отмечаться 125-летие «Барселоны».

Ранее президент публично пообещал, что трибьют-игра рано или поздно состоится. Напомним, Месси покинул «Барсу» в 2021-м, его контракт с «ПСЖ» истекает летом.