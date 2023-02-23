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Лапорта и отец Месси обсудили дату прощальной игры Лео на «Камп Ноу»

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Жоан Лапорта и отец Лионеля Месси Хорхе обсудили возможность организации памятного матча, чтобы Лео наконец попрощался с болельщиками «Барселоны» так, как он того заслуживает.

Как сообщает Mundo Deportivo, план Лапорты состоит в том, чтобы провести эту игру в сезоне-2024/25, когда будут завершены строительные работы на обновленном «Камп Ноу». В 2024- также будет отмечаться 125-летие «Барселоны».

Ранее президент публично пообещал, что трибьют-игра рано или поздно состоится. Напомним, Месси покинул «Барсу» в 2021-м, его контракт с «ПСЖ» истекает летом.

8 комментариев

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davidoser
Ответ vwzx8mx5vh
Да и сезон два Месси бы пользы немало принес
ну хз, даже если он будет полезен, то такой игрок в любом случае взбаламутит перестройку. Конечно, мб за эти два года с Месси и не вылетят с позором из лч, но зато потом - начинай все сначала.
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Falsegoalkeeper
Ответ vwzx8mx5vh
Да и сезон два Месси бы пользы немало принес
Но и много бы отобрал у текущей Барсы. Например прессинг и интенсивность
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Роман
"провести эту игру в сезоне-2024/25"

Месси раньше карьеру закончит.
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
Меси конечно великий игрок он заслуживает возвращения в Барселону! Но мог перейти в апл и доказать себя! в Англии конкуренция выше и Меси может её испугаться. О Португальца7 такого никто ни говорил. Этот парень7 всегда доказывал, что ему неважно за кого и где играть он везде был успешным и лучшим!
Лео Месси - это величайший футболист современности как минимум, а этого Португальца7 только за счёт его сомнительной статистики притягивали к величию Месси.
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alberto-m
Ответ Decard Show
Меси конечно великий игрок он заслуживает возвращения в Барселону! Но мог перейти в апл и доказать себя! в Англии конкуренция выше и Меси может её испугаться. О Португальца7 такого никто ни говорил. Этот парень7 всегда доказывал, что ему неважно за кого и где играть он везде был успешным и лучшим!
Поэтому его послали куда подальше с ювентуса а потом с Манчестер Юнайтед он всем Всё доказал
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Decard Show
Меси конечно великий игрок он заслуживает возвращения в Барселону! Но мог перейти в апл и доказать себя! в Англии конкуренция выше и Меси может её испугаться. О Португальца7 такого никто ни говорил. Этот парень7 всегда доказывал, что ему неважно за кого и где играть он везде был успешным и лучшим!
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vwzx8mx5vh
Ответ davidoser
Ну это в принципе нормальная тема, а полноценно возвращаться в команду сейчас вот так вот на сезон - два смысла нет, как мне кажется. А прощальный матч на новеньком камп ноу еще и в какой-никакой юбилей клуба было бы очень даже красиво!
Да и сезон два Месси бы пользы немало принес
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davidoser
Ну это в принципе нормальная тема, а полноценно возвращаться в команду сейчас вот так вот на сезон - два смысла нет, как мне кажется.
А прощальный матч на новеньком камп ноу еще и в какой-никакой юбилей клуба было бы очень даже красиво!
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0
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