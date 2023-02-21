Гаспачо
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Хорошая новость для тех, кому надоела Ванда Нара - у нее есть сестра Заира: когда-то встречалась в нападающим «МЮ», а теперь отжигает на карнавале в Рио🔥🔥🔥

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Младшенькая Нара

Заира живет в Аргентине. Она известная модель и телеведущая. В течение трех лет Заира встречалась с бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Диего Форланом, с которым должна быть свадьба, однако в последний момент пара рассталась.

С октября 2011 года по ноябрь 2014 года она встречалась с теннисистом Хуаном Монако. В апреле 2015 года Заира обручилась с Якобом фон Плессеном.

О первой беременности Заиры объявили в октябре 2015 года, сейчас у них уже есть дочь по имени Малайка «Мали» фон Плессен Нара, родившаяся 1 апреля 2016 года, и сын Вигго Сильвестре барон фон Плессен Нара, родившийся 6 февраля 2020 года.

В 2022 году Заира рассталась с мужем и некоторое время встречалась с игроком в поло Факундо Пьересем.

Сестрички вместе. В последние дни замечены на Карнавале в Рио

9 комментариев

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Mividaloca
Икарус, переключайся на систрицу)
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Северный болельщик
Нужна фотка, где они целуются
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kitprologic
с кочки на кочку прыгает....
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zohan163
Ответ Мукунку хороший
Наверняка борщи варит и картошку жарит так,что закачаешься))
она чистила картошку, а он ее жарил
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Алексей Елистратов
А вот где они стоят задней точкой в какой-то примерочной - это они себя предлагают взять в аренду с правом последующего выкупа или что? Показывают товар, но не лицом, а задней поверхностью бедра.
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Паровоз19
эта посимпатичнее. есть третья ?
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Мукунку хороший
Наверняка борщи варит и картошку жарит так,что закачаешься))
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di Malkovich
Норм. Только Ванда нам не надоела. Ждём продолжения.
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Вадим Черентаев
эта хоть симпатичная. у Ванды лицо "на любителя"
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