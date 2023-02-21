Хорошая новость для тех, кому надоела Ванда Нара - у нее есть сестра Заира: когда-то встречалась в нападающим «МЮ», а теперь отжигает на карнавале в Рио🔥🔥🔥

Младшенькая Нара

Заира живет в Аргентине. Она известная модель и телеведущая. В течение трех лет Заира встречалась с бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Диего Форланом, с которым должна быть свадьба, однако в последний момент пара рассталась.

С октября 2011 года по ноябрь 2014 года она встречалась с теннисистом Хуаном Монако. В апреле 2015 года Заира обручилась с Якобом фон Плессеном.

О первой беременности Заиры объявили в октябре 2015 года, сейчас у них уже есть дочь по имени Малайка «Мали» фон Плессен Нара, родившаяся 1 апреля 2016 года, и сын Вигго Сильвестре барон фон Плессен Нара, родившийся 6 февраля 2020 года.

В 2022 году Заира рассталась с мужем и некоторое время встречалась с игроком в поло Факундо Пьересем.

Сестрички вместе. В последние дни замечены на Карнавале в Рио