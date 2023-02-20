Джорджина: «Недостатки Криштиану Роналду? Я знаю только один»

Португалец, по ее мнению, почти идеален.

В интервью Sportweek Джорджина Родригес похвалила Роналду. По словам модели, он - настоящий пример для многих мужчин. По словам 28-летней Джорджины, у него только один недостаток. «Криштиану - суперпапа и лучший компаньон, о котором я только могла мечтать», — заверила Джорджина, а затем добавила: «Его недостаток? Он не готовит. У нас есть повар, но иногда готовлю я».

Кстати, одной из первых проблем, с которой столкнулась семья CR7 в Саудовской Аравии, была невозможность найти личного шеф-повара. Как сообщала Daily Mail, игрок долго кал шеф-повара, способного приготовить традиционные португальские блюда , а также суши и пиццу.

После нескольких отборов Роналду удалось нанять нужного человека, который теперь чередуется с Джорджиной, которой и самой очень нравится быть на кухне.