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Джорджина: «Недостатки Криштиану Роналду? Я знаю только один»

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Португалец, по ее мнению, почти идеален.

В интервью Sportweek Джорджина Родригес похвалила Роналду. По словам модели, он - настоящий пример для многих мужчин. По словам 28-летней Джорджины, у него только один недостаток. «Криштиану - суперпапа и лучший компаньон, о котором я только могла мечтать», — заверила Джорджина, а затем добавила: «Его недостаток? Он не готовит. У нас есть повар, но иногда готовлю я».

Кстати, одной из первых проблем, с которой столкнулась семья CR7 в Саудовской Аравии, была невозможность найти личного шеф-повара. Как сообщала Daily Mail, игрок долго кал шеф-повара, способного приготовить традиционные португальские блюда , а также суши и пиццу.

После нескольких отборов Роналду удалось нанять нужного человека, который теперь чередуется с Джорджиной, которой и самой очень нравится быть на кухне.

4 комментария

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артур казбеков
Кал шеф-повара-это круто)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roostam Qwacker
Ответ Игорь Климов
Девушка на контракте всегда скажет то, что нужно её работадателю.
З - зависть )))))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Продолжайте наблюдение.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Девушка на контракте всегда скажет то, что нужно её работадателю.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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