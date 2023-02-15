Ибрагимович настолько крут, что сыграет в одной команде со своим сыном: уже тренируются вместе в «Милане»💪🏻

Ибра бесподобен, а вот сыну явно надо подкачаться для взрослого футбола.

Златан Ибрагимович сыграл вместе с сыном за молодежную команду «Милана». Нападающий не играл с мая 2022 года из-за тяжелой травмы колена. В начале февраля он вернулся к тренировкам с партнерами по команде.

В среду 41-летний швед провел занятие в команде «Милана» U18. Вместе с 16-летним сыном Максимилианом Златан играл в атаке в тренировочном матче. Их соперниками были футболисты первой команды «россонери», не игравшие вчера против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Команды сыграли три тайма по 25 минут.

Позже Златан выложил видео с игры вместе сыном и подписал его одним словом: «ДНК».

Максимилиан Ибрагимович перешел в систему «Милана» прошлым летом из шведского «Хаммарбю».