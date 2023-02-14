Близкий друг Ибрагимовича умирает от лейкемии: он поддерживал шведа после переезда в Голландию, а теперь Златан плачет в прямом эфире😢

Тийс Слегерс неизлечимо болен.

В интервью для ESPN игрок «Милана» не смог сдержать слез, разговаривая с Тийсом Слегерсом, журналистом , который недавно обнаружил, что болен лейкемией.

«Когда я был совсем молодым и приехал в Голландию, я растерялся - ведь никого там не знал В «Аяксе» со мной связался журналист, и мы пошли ужинать: с этого момента мы подружились. Мы всегда поддерживали связь, и он всегда будет в моем сердце».

Затем срывающимся от волнения голосом нападающий обратился напрямую к Слегерсу, который тоже был расплакался: «Я просто хочу сказать тебе, что люблю тебя, мой друг».

46-летний Тийс Слегерс, журналист Football International, хорошо известен в футбольном мире тем, что работал пресс-атташе в ПСВ. Около десяти дней назад он объявил о своем состоянии здоровья, чтобы побудить людей активнее сдавать стволовые клетки и кровь: «Мне больше нельзя помочь, но другим можно».

Этот призыв получил широкое освещение в Нидерландах – на стадионе были размещены рекламные щиты, а на телевидении было запущена специальная программа, в которой в прямом эфире поучаствовал и Ибрагимович.