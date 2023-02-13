Фанаты пытались превознести Араухо, унизив Винисиуса. Но Рональд на провокацию не повелся

Араухо провел совместный стрим с Жераром Ромеро.

В какой-то момент в чате стали появляться многочисленные сообщения о противостоянии Араухо и Винисиуса в матче за Суперкубок Испании. Фанаты называли Рональда отцом бразильца, всячески пытались унизить игрока «Мадрида».

Игрок «Барсы» читал комментарии вот с таким лицом:

В последнем класико Рональд пробросил мяч между ног Винисиуса. Ромеро попросил своего гостя прокомментировать этот эпизод, журналист заставлял Араухо говорить откровенно и не стесняться в выражениях.

Но футболист «блауграны» на провокации не повелся. Рональд даже сделал полузащитнику «Мадрида» комплимент:

«Он впечатляющий игрок! Винисиус мне очень нравится, против него сложно обороняться. Рад, что у нас все же получилось остановить его в последнем матче. Победа в Суперкубке придала нам много уверенности».

Араухо показал болельщикам обеих команд, как стоит относиться к сопернику.