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Фанаты пытались превознести Араухо, унизив Винисиуса. Но Рональд на провокацию не повелся

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Араухо провел совместный стрим с Жераром Ромеро.

В какой-то момент в чате стали появляться многочисленные сообщения о противостоянии Араухо и Винисиуса в матче за Суперкубок Испании. Фанаты называли Рональда отцом бразильца, всячески пытались унизить игрока «Мадрида».

Игрок «Барсы» читал комментарии вот с таким лицом:

В последнем класико Рональд пробросил мяч между ног Винисиуса. Ромеро попросил своего гостя прокомментировать этот эпизод, журналист заставлял Араухо говорить откровенно и не стесняться в выражениях.

Но футболист «блауграны» на провокации не повелся. Рональд даже сделал полузащитнику «Мадрида» комплимент:

«Он впечатляющий игрок! Винисиус мне очень нравится, против него сложно обороняться. Рад, что у нас все же получилось остановить его в последнем матче. Победа в Суперкубке придала нам много уверенности».

Араухо показал болельщикам обеих команд, как стоит относиться к сопернику. 

7 комментариев

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Jon Snow
Лучший защитник на сегодня, жаль барка команда для ЛЕ
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Tibaut Curtois
Араухо респект!
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Gon3a1e5@mail.ru
Вообще крутой чел. И в защите и как личность. Точно будущий кэп
+3
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mutnyy
Какой полузащитник 🤦🏻‍♂️
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Falsegoalkeeper
Винисиус крутой на самом деле, хоть Араухо его и съел. Было видно, что Араухо прям табели было, но он справился.
+3
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Shoxruh Abdunazarov
Только не полузащитник а защитник
+1
-1
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Игорь Климов
Араухо достойно себя повёл, и не поддался на провокацию, респект!
+14
-3
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