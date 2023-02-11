При проверке гола «Брентфорда» видеоассистент ЗАБЫЛ провести офсайдную линию. «Арсенал» лишился очков из-за ошибки, фанаты в бешенстве

Ну хоть извинения принесли.

По необъяснимым причинам судьи на VAR забыли провести офсайдные линии, проверяя неоднозначный гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала» во вчерашнем матче.

«Канониры» должны были оторваться от «Манчестер Сити» на восемь очков в случае победы. Троссард открыл счет на 66-й минуте, однако 8 минут спустя Айван Тоуни сравнял счет после подачи со стандарта. Этот гол стал предметом длительной проверки в комнате VAR, но в итоге он все же был засчитан.

Но ситуация такова, что офсайд там все же был. Сегодня судейский комитет АПЛ признал, что арбитры допустили «человеческую ошибку»: скорее всего, судьи забыли прочертить офсайдные линии во время VAR-проверки, и определяли положение вне игры «на глаз»

Из-за этой ошибки «Арсенал» получил лишь 1 очко, и теперь его отрыв от команды Пепа Гвардиолы составляет всего 6 баллов.

Такое поведение со стороны судейского состава возмутило болельщиков в соцсетях:

💬 «То есть, по сути, из-за ошибки одного и того же парня на VAR мы лишились 5 из 12 очков, потерянных за этот сезон… лол».

💬 «Количество раз, когда «Арсенал» был обворован VAR, становится смешным».

💬 «Это действительно очень абсурдно. Итак, команда теряет очки, а вы предлагаете лишь извинения. Сколько еще раз «Арсенал» должен страдать от рук VAR?»

💬 «Что нам даст извинение??? Команда стремится к чемпионству, участию в еврокубках! Это неприемлемо! VAR — это настоящая проблема! Премьер-лига ― лучшая лига в мире, ну-ну!»

💬 «5 ПОТЕРЯННЫХ ОЧКОВ у «Арсенала» из-за ошибок VAR, допущенных одним и тем же судььей».