Между бывшим игроком «горожан» и нынешним тренером напряженные отношения.

В понедельник утром появилось официальное заявление АПЛ, в котором утверждалось, что на протяжении девяти сезонов − 2009/2010 по 2017/2018 − «Сити» нарушал правила. В частности речь идет о непредоставлении точной финансовой информации о доходах клуба, спонсорстве и других финансовых течениях.

Эта новость в социальных сетях вызвала эмоциональную бурю. Фанаты клубов-соперников размышляли о возможных последствиях, если «Сити» признают виновными. Многие шутили, что это событие стало результатом проклятия, наложенного на клуб и лично Гвардиолу.

Однажды одиозный и всегда откровенный агент Яя Туре Дмитрий Селюк заявит, что за плохое отношение Гвардиолы к его клиенту на него в отместку было наложено африканское проклятие.

«Он (Гвардиола) настроил против себя всю Африку, многие африканские болельщики отвернулись от «Сити», − говорил Селюк. − И я уверен, что африканские шаманы не позволят Гвардиоле в будущем выиграть Лигу чемпионов. Для него это станет африканским проклятием. Жизнь покажет, прав я или нет».

Вот что написали болельщики по этому поводу:

💭 Сейчас Яя Туре явно наблюдает, как африканское проклятие «Сити» переходит в новую фазу.

💭 Проклятие Яя Туре будет вечно преследовать Гвардиолу.

💭 Это последняя форма проклятия Туре.

💭 Не могу поверить, что Яя Туре решил вывести африканское проклятие на новый уровень. Как ему это удалось?