Мбаппе? Месси? Неймар? Лучшим бомбардиром французской лиги стал 22-летний форвард, родившийся в Нью-Йорке и принадлежащий «Арсеналу»🔥

Фоларин Балогун, знакомьтесь.

Фоларин родился в Нью-Йорке, но в возрасте двух лет переехал с семьей в Лондон. Играл за молодёжную команду «Олдерсбрук», а в возрасте 10 лет поступил в футбольную академию «Арсенала».

А в этом сезоне Балогун разрывает Лигу 1 вместе с «Реймсом», при этом права на него до сих пор принадлежат лондонскому «Арсеналу», отдавшему юного нападающего в араенду.

В этом сезоне 21-летний футболист уже забил 14 голов и сделал великолепный хет-трик в ворота «Лорьяна».

Балогун помог своей команде выиграть со счетом 4:2 и обогнал Килиана Мбаппе, Александра Ляказетта, Лео Месси и Неймара в списке лучших бомбардиров.

Срок его аренды истекает в июне этого года, а после он вернется в «Арсенал». В зависимости от того, как он проявит себя до конца сезона, Микель Артета примет решение о включении его в основной состав в сезоне 2023/24.