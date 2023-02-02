Гаспачо
Блог

Мбаппе? Месси? Неймар? Лучшим бомбардиром французской лиги стал 22-летний форвард, родившийся в Нью-Йорке и принадлежащий «Арсеналу»🔥

ПСЖ ПСЖ
Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
Александр Ляказетт Александр Ляказетт
Неймар Неймар
Арсенал Арсенал
Фоларин Балогун Фоларин Балогун
Футбол Футбол

Фоларин Балогун, знакомьтесь.

Фоларин родился в Нью-Йорке, но в возрасте двух лет переехал с семьей в Лондон. Играл за молодёжную команду «Олдерсбрук», а в возрасте 10 лет поступил в футбольную академию «Арсенала».

А в этом сезоне Балогун разрывает Лигу 1 вместе с «Реймсом», при этом права на него до сих пор принадлежат лондонскому «Арсеналу», отдавшему юного нападающего в араенду.

В этом сезоне 21-летний футболист уже забил 14 голов и сделал великолепный хет-трик в ворота «Лорьяна».

 Балогун помог своей команде выиграть со счетом 4:2 и обогнал Килиана Мбаппе, Александра Ляказетта, Лео Месси и Неймара в списке лучших бомбардиров.

Срок его аренды истекает в июне этого года, а после он вернется в «Арсенал». В зависимости от того, как он проявит себя до конца сезона, Микель Артета примет решение о включении его в основной состав в сезоне 2023/24.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Janture Beckjan
Обмен на Экитике, новый, почти не забивал, не бит не крашен. Баш на баш Реймс?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Удачи парню, надеюсь не игрок одного сезона, зажжет и продолжит в Арсенале
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий