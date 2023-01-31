Помните вручение «ЗМ-2007»? 🤫 Роналду думал, что он второй и забрал награду Месси. 😳 Смущенный Лео взял бронзовый приз. А комментарий ведущей сделал этот вечер легендарным

«Ты пытался, но тебе не удалось» 😂

В Твиттере активно набирает популярность видеозапись 15-летней давности, где во время церемонии вручения «Золотого Мяча 2007 года», Криштиану Роналду ошибочно забирает приз Месси.

Главную награду выиграл Кака, а вот второе и третье место заняли Месси и Роналду, только вот португалец ошибочно подумал, что вторым стал он, даже несмотря на крики Блаттера: «Второе для Месси!».

Но все же главный комментарий оставила ведущая церемонии вручения:

«Ты пытался, ты пытался, но тебе не удалось».

Комментарии пользователей были очевидны.

💭 «Ты пытался, ты пытался, но тебе не удалось - эта дама просто убила».

💭 «Вот почему Роналду ненавидит Месси, он был унижен».

💭 «На этой сцене никогда не было мира».

💭 «Он также делает с голами. Спросите Бруну».

💭 «Ловите вора!».

💭 «Ты пытался».

💭 «Ведущая убила».