Гаспачо
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Помните вручение «ЗМ-2007»? 🤫 Роналду думал, что он второй и забрал награду Месси. 😳 Смущенный Лео взял бронзовый приз. А комментарий ведущей сделал этот вечер легендарным

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«Ты пытался, но тебе не удалось» 😂

В Твиттере активно набирает популярность видеозапись 15-летней давности, где во время церемонии вручения «Золотого Мяча 2007 года», Криштиану Роналду ошибочно забирает приз Месси.

Главную награду выиграл Кака, а вот второе и третье место заняли Месси и Роналду, только вот португалец ошибочно подумал, что вторым стал он, даже несмотря на крики Блаттера: «Второе для Месси!».

Но все же главный комментарий оставила ведущая церемонии вручения:

«Ты пытался, ты пытался, но тебе не удалось».

Комментарии пользователей были очевидны.

💭 «Ты пытался, ты пытался, но тебе не удалось - эта дама просто убила».

💭 «Вот почему Роналду ненавидит Месси, он был унижен».

💭 «На этой сцене никогда не было мира».

💭 «Он также делает с голами. Спросите Бруну».

💭 «Ловите вора!».

💭 «Ты пытался».

💭 «Ведущая убила».

14 комментариев

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pele_kan
щас все будут конечно гнать на Роналду, но такое ощущение, что он хотел идти за своим призом, но его остановил Пеле, который потом сам и отдал ему награду Месси)
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Someone from Internet
Ахах. Что-то напомнило:
https://youtu.be/b8_3LuzfjDs
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mkudusov
Надо бы поправить. Это не церемония вручения ЗМ (там Роналду как раз таки второе место занял), а церемония награждения лучшего игрока по версии Фифа
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Вертуальный
Ловите аптечка
0
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mkudusov
Ответ Mamontilo
Капец ведущая, фактчекинг никакой в статье 1 Кака Милан 444 2 Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед 277 3 Лионель Месси Барселона 255
И Блаттер по вашему с листочка читать не умеет? Где вы там видите золотой мяч? Это церемония награждения лучшего игрока по версии FIFA)
Ох уж эти факт-чекеры)
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mkudusov
Ответ Константин Крашевский
Так в итоге второе место то у Роналду было.
Это не вручение ЗМ, а церемония награждение лучшего игрока по версии Fifa.
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Mamontilo
Капец ведущая, фактчекинг никакой в статье
1 Кака Милан 444
2 Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед 277
3 Лионель Месси Барселона 255
0
-1
-1
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TravenS
Ответ QuiseShampe
Вообще войну Рону сложно выиграть, он на три года старше, что существенно влияет на этом этапе. Странно, что на это никто не обращает внимание.
3 года форы было и всё равно проиграл
+5
-1
+4
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QuiseShampe
Ответ yulay
Выиграл битву, но проиграл войну
Вообще войну Рону сложно выиграть, он на три года старше, что существенно влияет на этом этапе. Странно, что на это никто не обращает внимание.
+2
-5
-3
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Константин Крашевский
Так в итоге второе место то у Роналду было.
0
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0
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Руслан Абакаров
В этой фразе вся карьера Роналду , он пытался, пытался обогнать Месси, но у него не получилось
+8
0
+8
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yulay
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Через год Рон заткнул всем рты😉
Выиграл битву, но проиграл войну
+7
-1
+6
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Карл-Хайнц Кёрбель
Через год Рон заткнул всем рты😉
+4
-4
0
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dnch9
Кака скромняга и легенда 💪
+4
0
+4
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