Помните вручение «ЗМ-2007»? 🤫 Роналду думал, что он второй и забрал награду Месси. 😳 Смущенный Лео взял бронзовый приз. А комментарий ведущей сделал этот вечер легендарным
«Ты пытался, но тебе не удалось» 😂
В Твиттере активно набирает популярность видеозапись 15-летней давности, где во время церемонии вручения «Золотого Мяча 2007 года», Криштиану Роналду ошибочно забирает приз Месси.
Главную награду выиграл Кака, а вот второе и третье место заняли Месси и Роналду, только вот португалец ошибочно подумал, что вторым стал он, даже несмотря на крики Блаттера: «Второе для Месси!».
Но все же главный комментарий оставила ведущая церемонии вручения:
«Ты пытался, ты пытался, но тебе не удалось».
Комментарии пользователей были очевидны.
💭 «Ты пытался, ты пытался, но тебе не удалось - эта дама просто убила».
💭 «Вот почему Роналду ненавидит Месси, он был унижен».
💭 «На этой сцене никогда не было мира».
💭 «Он также делает с голами. Спросите Бруну».
💭 «Ловите вора!».
💭 «Ты пытался».
💭 «Ведущая убила».
https://youtu.be/b8_3LuzfjDs
Ох уж эти факт-чекеры)
1 Кака Милан 444
2 Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед 277
3 Лионель Месси Барселона 255