Хотите узнать, как проходит дедлайн у Фабрицио Романо 😤? Вам повезло, популярный футбольный портал посвятил этому целый мультик 📺
Популярный футбольный портал B/R Football выложил шуточное видео, посвященное главному инсайдеру мирового футбола - Фабрицио Романо.
«Никто не готовится к дедлайну больше, чем Фабрицио Романо», - такое название получил ролик, который показывает подготовку итальянца к одному из самых напряженных дней в году.
Мультфильм собрал уже почти 5 миллионов просмотров!
Интересно, зачем Фабрицио звонил Тодд Боули? Неужели, чтобы слить информацию?
Как считаете?
Думаю у него темп повыше)