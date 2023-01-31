Хотите узнать, как проходит дедлайн у Фабрицио Романо 😤? Вам повезло, популярный футбольный портал посвятил этому целый мультик 📺

Популярный футбольный портал B/R Football выложил шуточное видео, посвященное главному инсайдеру мирового футбола - Фабрицио Романо.

«Никто не готовится к дедлайну больше, чем Фабрицио Романо», - такое название получил ролик, который показывает подготовку итальянца к одному из самых напряженных дней в году.

Мультфильм собрал уже почти 5 миллионов просмотров!

Интересно, зачем Фабрицио звонил Тодд Боули? Неужели, чтобы слить информацию?

Как считаете?