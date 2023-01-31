Гаспачо
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Хотите узнать, как проходит дедлайн у Фабрицио Романо 😤? Вам повезло, популярный футбольный портал посвятил этому целый мультик 📺

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Популярный футбольный портал B/R Football выложил шуточное видео, посвященное главному инсайдеру мирового футбола - Фабрицио Романо.

«Никто не готовится к дедлайну больше, чем Фабрицио Романо», - такое название получил ролик, который показывает подготовку итальянца к одному из самых напряженных дней в году.

Мультфильм собрал уже почти 5 миллионов просмотров!

Интересно, зачем Фабрицио звонил Тодд Боули? Неужели, чтобы слить информацию?

Как считаете?

4 комментария

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прощай Роналду
Финал со звонком был бомба! 🤣💪🏻
0
0
0
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kontelaki
ахахахаххахаха
+1
0
+1
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Боэли спрашивал кем интересуется Арсенал, очевидно же
+3
-1
+2
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Timati Beweers
🤣🤣норм
Думаю у него темп повыше)
+2
-1
+1
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