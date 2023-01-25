У Пакеты пока не очень идут дела в «Вест Хэме», но унывать ему не позволяет жена: все благодаря зажигательным бразильским танцам💃🔥😍

Позитивная семейка.

У Лукаса в этом сезоне 13 матчей за «молотобойцев» и всего 3 результативных действия – гол с пенальти и 2 голевых передачи.

Но бразилец, судя по видео, которые выкладывает его супруга, явно не грустит по футбольным причинам.

Мария Эдуарда Форнье родилась 10 февраля 1993 года. Она старше футболиста на четыре года: сейчас ему 25, ей – 29.

Настоящая бразильская семья.