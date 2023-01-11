Бывший игрок «МЮ» объяснил, в чем ключевое различие между Мбаппе и Рэшфордом

Бывший игрок «МЮ» Луи Саа недавно говорил о различи между Маркусом Рэшфордом и звездой «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Оба футболиста считаются одними из сильнейших нападающих в мире.

«Маркус Рэшфорд в топ-5 лучших игроков в мире на сегодняшний день. Разница между ним и Мбаппе в том, что француз уже выиграл чемпионат мира, поэтому более уверен в себе. Если бы команда Рэшфорда играла с уверенностью, то он уже был бы в списке претендентов на Золотой Мяч», - заявил Саа Manchester Evening News.

Контракт Маркуса Рэшфорда с «МЮ» был недавно продлен на год, хотя «ПСЖ» называли в числе клубов, заинтересованных в услугах английского футболиста.