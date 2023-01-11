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Бывший игрок «МЮ» объяснил, в чем ключевое различие между Мбаппе и Рэшфордом

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Бывший игрок «МЮ» Луи Саа недавно говорил о различи между Маркусом Рэшфордом и звездой «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Оба футболиста считаются одними из сильнейших нападающих в мире.

«Маркус Рэшфорд в топ-5 лучших игроков в мире на сегодняшний день. Разница между ним и Мбаппе в том, что француз уже выиграл чемпионат мира, поэтому более уверен в себе. Если бы команда Рэшфорда играла с уверенностью, то он уже был бы в списке претендентов на Золотой Мяч», - заявил Саа Manchester Evening News.

Контракт Маркуса Рэшфорда с «МЮ» был недавно продлен на год, хотя «ПСЖ» называли в числе клубов, заинтересованных в услугах английского футболиста.

1 комментарий

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Макс С
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Рэши красный от пят до макушки... Псж губозакаточный станок нужен
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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