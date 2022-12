25 побед: Франция никогда не проигрывала на ЧМ, выиграв первый тайм

Франция выиграла первый тайм у Марроко 1:0 в полуфинале чемпионата мира.

Французы никогда не проигрывала матчи чемпионата мира, ведя в счете в первом тайме. У них было 25 побед и лишь одна ничья.

Марроко будет очень непросто во втором тайме.

0 – France have never lost a World Cup match when leading at half-time, winning 25 times and drawing once. Submission. pic.twitter.com/9jtYUFkduO