🎥 «ПСЖ» разнес «Мадрид» 4:0. После игры Луис Энрике вступился за Хаби Алонсо

«ПСЖ» не заметил «Мадрид» в полуфинале КЧМ – разгром 4:0, проигрыш парижанам для «Реала» стал вторым самым разгромным за последние 10 лет.

Луис Энрике еще до игры признавался , что встреча с «королевским клубом» для него носит принципиальное значение: «Вы знаете, что я куле, я остаюсь сосьо и болельщиком «Барсы», поэтому игра против «Реала» всегда мотивирует».

На пресс-конференции после разгрома «сливочных» испанец защищал Хаби Алонсо от возможной лавины критики:

«Мы говорим о двух проектах, находящихся на разных уровнях. Мы в Париже работаем уже два сезона, а Хаби приступил к работе всего шесть игр назад. Хаби Алонсо не нужно ничего доказывать, он уже показал свой уровень, он блестящий тренер с четкой идеей игры.

Все, что ему нужно, это время! Ему нужна предсезонка. У него пока не было времени на работу, на тренировки… Нет смысла сравнивать нас, это было бы просто несправедливо, ведь ситуации у нас совершенно разные».

Луис прав?

У них была какая-то тактика. В этом сезоне «Мадрид» потерпел 4 из 10 самых разгромных поражений