📸 Милота дня: Роналду отвесил пятюну мальчику в подтрибунке. Реакция ребенка бесценна
Португалия одержала вторую победу на чемпионате мира. Команда Сантуша обыграла Уругвай со счетом 2:0.
Но самый запоминающийся нефутбольный момент дня произошел еще до стартового свистка. Ожидаемо, главным героем стал Роналду.
В подтрибунке Криштиану дал пять мальчику, который вместе с остальными детьми должен был вывести футболистов на поле. Парнишка был невероятно счастлив, его реакцию невозможно описать словами, лучше посмотрите сами:
Отдельного внимания заслуживают дети, мимо которых прошел Криш. Они, кажется, шокированы и тоже очень счастливы:
Такие искренние эмоции детей просто бесценны.
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