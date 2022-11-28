📸 Милота дня: Роналду отвесил пятюну мальчику в подтрибунке. Реакция ребенка бесценна

Португалия одержала вторую победу на чемпионате мира. Команда Сантуша обыграла Уругвай со счетом 2:0.

Но самый запоминающийся нефутбольный момент дня произошел еще до стартового свистка. Ожидаемо, главным героем стал Роналду.

В подтрибунке Криштиану дал пять мальчику, который вместе с остальными детьми должен был вывести футболистов на поле. Парнишка был невероятно счастлив, его реакцию невозможно описать словами, лучше посмотрите сами:

Отдельного внимания заслуживают дети, мимо которых прошел Криш. Они, кажется, шокированы и тоже очень счастливы:

Такие искренние эмоции детей просто бесценны.