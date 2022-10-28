Хави Симонс объяснил разницу между тренировками в «ПСЖ» и «Барсе»

Бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Хави Симонс рассказал, в чем разница между подходом к тренировкам в двух клубах. Хави утверждает, что «сине-гранатовые» игнорируют спортзал и сосредоточены исключительно на работе с мячом, в то время как в парижском клубе уделяется особенное внимание физической форме футболистов.

«Можете мне поверить, в «Барсе» особенно не тренируются в зале, там работают с мячом, а не на тренажерах. Когда я приехал в «ПСЖ», то увидел разницу…в «ПСЖ» много времени проводят в зале», - рассказал футболист в интервью ESPN.

Хави Симонс является воспитанником «Барселоны», хотя ему так и не удалось дебютировать в основной команде каталонского клуба. Он провел 11 матчей за «ПСЖ» в сезоне 2020/21 и 2021/22, отметившись одним ассистом.

Летом Хави оказался в «ПСВ» и за прошедшие 19 матчей забил 10 голов и оформил 4 результативные передачи.