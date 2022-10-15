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«Статистика не может обмануть». Андер Эррера считает, что Криштиану и Месси нельзя критиковать

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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, который сейчас находится в аренде в «Атлетике», считает, что Криштиану Роналду и Лионеля Месси просто нельзя критиковать.

У нападающего «МЮ» сложности в этом сезоне: пока Криштиану забил всего два гола и сделал один ассист в 11 матчах. Но Эррера восхищается работоспособностью и самоотдачей португальца.

«Когда у тебя есть игрок, забивший 25 голов в прошлом сезоне, как можно сказать, что он не подходит команде? Лучший бомбардир клуба, один из лучших в Европе: да, Криштиану уже не сможет забивать по 50 голов в каждом сезоне, но он продолжает бороться, следить за собой – я бесконечно его уважаю», - заявил футболист в интервью ESPN.

«Статистика не может обмануть. Криштиану всегда борется, бежит, берет ответственность за команду, забивает, в нужный момент он всегда на месте – я считают, что невозможно критиковать Криштиану или Лео. Все говорят он них, потому что они лучшие в истории».

И если для звезды «МЮ» сезон начался неудачно, то у Лео Месси дела в «ПСЖ» идут отлично: он уже забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах.

 

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