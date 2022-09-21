«Я получил около 200 сообщений от своих друзей»: Асенсио высказался об интересе со стороны «Барселоны»

Издание Mundo Deportivo сообщило, что «Барселона» интересуется полузащитником мадридского «Реала» – Марко Асенсио.

Наконец, сам испанец высказался об этих слухах. Вот что Марко сказал в беседе с журналистом радиостанции Cope:

«Честно говоря, я не знаю. Я не думал об этом. Не могу дать вам ответ прямо сейчас. Многие друзья рассказали мне о том, что «Барса» хочет подписать со мной контракт. Я получил около 200 сообщений. Ходит много слухов и многого мы не знаем. В 2023 году я смогу подписать контракт с любым клубом, потому что мой контракт (с «Реалом» – прим Sports.ru) заканчивается».

К словам Марко хочется добавить, что агентом Асенсио является Жорже Мендеш, с которым у Жоана Лапорты прекрасные отношения.