«В «Мадриде» к нему никогда не будут относиться как к европейцу»: Эль-Хаджи Диуф выступил со странным заявлением относительно Салаха

«Переход в «Реал Мадрид» означал бы, что нужно начинать все сначала. Салах должен понять, что, поскольку он африканец, с ним никогда не будут обращаться как с европейцем», — сказал Tribal Football бывший нападающий «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф.

Какое странное утверждение. Если Салах когда-нибудь решит присоединиться к «Мадриду», с ним будут обращаться в лучших традициях клуба.

В истории «Мадрида» было несколько африканцев. Сейчас в клубе есть несколько игроков с африканскими корнями — Карим Бензема, Ферлан Менди, Марвин Парк и некоторые другие.

Кстати, летом Салах может покинуть клуб, так как переговоры о его контракте с «Ливерпулем» зашли в тупик. Его текущий контракт с "Красными" истекает в июле 2023 года.